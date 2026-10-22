Marley pasó el peor momento de todos en Noruega y luego tuvo una sorpresa

Tras el mal momento inicial con sus valijas apenas aterrizó en suelo europeo, Alejandro Marley Wiebe se adentró en las oscuras playas cercanas a la ciudad de Tromso para presenciar un fenómeno único en Noruega. El conductor continúa sumando experiencias inolvidables durante sus viajes por el mundo y decidió compartir cada detalle de esta aventura con sus millones de seguidores en redes sociales.

Acompañado en esta travesía, se alejó a más de 1 hora de viaje del centro urbano buscando la oscuridad necesaria que permitiera apreciar la nitidez del espectáculo natural en todo su esplendor. El presentador quedó completamente impactado por el desfile de luces deslumbrante en el cielo nocturno sobre la costa noruega y celebró la fortuna de haber vivido esa experiencia mágicamente guardada en su memoria viajera.

"Logramos ver las auroras boreales a más de 1 hora de viaje de Tromso en unas playas oscuras. Este fenómeno se da entre unos 100 y 250 km de altura y sin embargo parecían estar ahí nomas!", expresó con asombro el animador al describir la maravillosa experiencia científica observada en directo. Además agregó entusiasmado que "Y logramos ver las auroras boreales a más de 1 hora de viaje de Tromso en unas playas oscuras!" junto a su galería fotográfica.

Entre las imágenes publicadas, un inesperado detalle generado por la iluminación fotográfica provocó divertidos comentarios del propio protagonista al notar el efecto en su rostro. "En la última foto me salieron los ojos raros con el flash jaja pero bue, fue en el pico de las auroras", sostuvo sobre la captura que de inmediato llenó de interacciones su publicación en las plataformas digitales.

"Uno queda realmente asombrado de lo que se forma y como van cambiando de color y forma! Este fenómeno se da entre unos 100 y 250 km de altura y sin embargo parecían estar ahí nomas! ¡Tuvimos mucha suerte!", contó sobre la caminata nocturna. "Se abrió el cielo y apareció todo este show grandioso! Fuimos unos privilegedados", cerró el conductor tras concluir la travesía de manera perfecta gracias al firmamento despejado.