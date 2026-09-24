Marley sufrió un accidente en la cabeza y debió ser atendido de urgencia

Marley volvió a convertirse en tendencia tras protagonizar una lamentable secuencia en un comercio local. Mientras transitaba por el interior de un establecimiento gastronómico, el animador impactó de lleno contra la estructura metálica de un escalón superior, lo que le ocasionó un corte sangrante en el rostro.

La gravedad del impacto obligó al conductor a trasladarse de inmediato a un centro de salud para recibir asistencia médica. En la sala de urgencias, los profesionales del sector sanitario le aplicaron los puntos necesarios para cerrar la lesión cutánea en el sector frontal.

A través de sus canales digitales habituales, el propio damnificado relató lo sucedido con su acostumbrado tono distendido y humorístico. El conductor expresó sobre la situación: "Y me rompí la cabeza una vez más! El año pasado en China, ahora acá. Es un golpe por año promedio! Premio! El bolu del año y se lo quiero dedicar a la viga que no vi!".

En la misma publicación audiovisual, el conductor reflexionó avergonzado por la falta de atención prestada en el camino: "No doy más de pelotu… Me llevé puesta una escalera". Asimismo, aprovechó el espacio para reconocer la predisposición del personal presente en el negocio: "La gente del local, que es una panadería, unos divinos. Me pusieron de todo, asi que muchas gracias a toda la gente que me ayudó".

El historial de distracciones del famoso volvió a relucir en su narración personal sobre el hecho. El presentador añadió: "Es el golpe número 20 en mi cabeza en toda mi vida". La repercusión en plataformas digitales fue inmediata, acumulando miles de interacciones y mensajes de apoyo tras la difusión del percance.