Marley traicionó a Ochiatto de la peor manera por culpa de Florencia Peña

El conflicto en torno a Florencia Peña y Luzu TV sumó un nuevo capítulo luego de la polémica por los dichos al aire, el descargo de Nicolás Occhiato y las declaraciones de la actriz. Una nueva versión indica que hay movimientos para intentar recomponer la relación entre las partes y garantizar la continuidad del proyecto que compartían la actriz y Marley.

El periodista Santiago Sposato reveló en Desayuno Americano que el conductor tiene previsto mantener un encuentro con Occhiato en los próximos días. Al respecto, el panelista afirmó al aire que "Marley y Nicolás Occhiato van a tener una reunión que se va a llevar a cabo en Miami. Cara a cara. Esto es información".

Uno de los objetivos del encuentro en Estados Unidos sería plantear el regreso de la actriz a la señal de streaming. Sposato sostuvo que "Marley le va a pedir a Occhiato que vuelva Florencia Peña". La posibilidad responde a intereses comunes para que el ciclo continúe, tanto por una cuestión económica y de programación para Luzu, como por el contrato que Marley tiene con Peña.

El principal interrogante sigue siendo la postura de la actriz. Sposato advirtió que "A todos les conviene la vuelta de Flor, hay que ver si ella tiene ganas de seguir". Otro dato relevante es la posible acción judicial de Peña contra la empresa por una cifra elevada. El periodista aseguró que "La demanda de Flor Peña a Luzu ronda los 200 millones de pesos, era respetarle el contrato, más lucro cesante y más daños y perjuicios". Hasta el momento, ninguna de las partes confirmó públicamente la presentación judicial ni el monto.

Sposato explicó que "Si Occhiato da el ok para la vuelta de Flor Peña, el llamado lo va a hacer Marley, primero lo va a convencer a Occhiato". Por último, el cronista contó que intentó comunicarse con la actriz para conocer su postura frente a un posible regreso, aunque no obtuvo respuesta. El periodista concluyó diciendo que "Yo le escribí a ella y no me contestó, le pregunté si aceptaría volver". De este modo, el futuro del programa sigue bajo incertidumbre y las próximas reuniones serán determinantes.