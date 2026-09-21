El capitán de Inglaterra, Maro Itoje, se refirió a la posibilidad de que el Seis Naciones dispute partidos en Estados Unidos. La propuesta fue planteada por World Rugby en el marco de su intención de impulsar el rugby en ese país.

Estados Unidos será sede del Mundial de Rugby de 2031 y el organismo internacional busca desarrollar el deporte en ese mercado. La posibilidad de llevar partidos del Seis Naciones a territorio estadounidense generó distintas posiciones entre las federaciones.

La postura de Itoje

Itoje manifestó que estaría dispuesto a disputar un partido del Seis Naciones fuera de Europa. El capitán inglés señaló que existen ventajas y desventajas en cada modificación que pueda realizarse.

El jugador incluso mencionó a Las Vegas como una posibilidad para llevar un encuentro. También recordó que la Premiership ya disputó partidos fuera de Inglaterra y que se habló de encuentros de los British & Irish Lions en otros países.

Las diferentes posiciones

La posibilidad de trasladar partidos del Seis Naciones a Estados Unidos no cuenta con el mismo respaldo entre las federaciones participantes. Irlanda e Italia comunicaron que actualmente no existen conversaciones ni planes para disputar allí partidos del torneo.

La Federación Irlandesa destacó el potencial de Estados Unidos como mercado para el crecimiento del rugby, pero sostuvo que jugar el Seis Naciones en casa continúa siendo parte fundamental del atractivo de la competencia. Italia también señaló que no existen conversaciones para llevar un partido del torneo a Estados Unidos.