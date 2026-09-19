Atlético Marquesado se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada del sábado en el Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El Tricolor derrotó 2-1 a Atenas Pocito y se acomodó en la quinta posición, dentro de la zona de Reducido.

El conjunto local comenzó abajo en el marcador porque Rodrigo Bronvale convirtió para Atenas cuando apenas había transcurrido un minuto de juego. Marquesado reaccionó y encontró el empate a los 21 minutos, cuando Leandro Illanes marcó el 1-1.

Saavedra marcó el gol del triunfo

En el complemento, Marquesado salió nuevamente en busca de la victoria y logró dar vuelta el encuentro. A los 14 minutos, Nicolás Saavedra convirtió el 2-1 que terminó siendo definitivo para el Tricolor.

Con este resultado, Marquesado consiguió tres puntos importantes en la fecha 14 y quedó ubicado en la quinta posición de la tabla. El triunfo también le permitió instalarse en zona de Reducido, mientras que Atenas Pocito no pudo sostener la ventaja conseguida en el comienzo.

Minero también ganó en la jornada

En otro de los partidos del sábado, Atlético Minero derrotó 2-1 a Sportivo 9 de Julio en cancha de Juventud Unida. Nicolás Moral y Carlos Mendez marcaron para el conjunto minero, mientras que Victorio Martiní convirtió el descuento para el equipo del Este.

El encuentro representó además una reedición de la final del Torneo Apertura. Esta vez, el triunfo quedó en manos de Minero, que consiguió quedarse con los tres puntos.

Villa Ibáñez y Peñarol igualaron

En Ullum, Sportivo Villa Ibáñez empató 2-2 con Sportivo Peñarol. Enzo Molina marcó los dos tantos del conjunto ullunero, mientras que Forlán Vera y Federico Jorquera anotaron para el Bohemio.

Villa Ibáñez ya había asegurado su permanencia en Primera y el punto le permitió meterse en zona de Reducido. Peñarol, en tanto, sumó una unidad en su visita a Ullum.

López Peláez y Colón Junior terminaron iguales

En Alto de Sierra, Football Club López Peláez empató 1-1 con Colón Junior. Néstor Yevcin marcó para el local y Leonel Trozzi convirtió para el conjunto de la calle Sargento Cabral.

El partido significó además el debut de Matías Garrido como entrenador de López Peláez. Con el empate, ambos equipos permanecen fuera de la zona de Reducido.

Cómo continúa la fecha 14

La fecha había comenzado con la victoria 2-0 de Atlético Trinidad sobre Juventud Zondina y continuará este domingo con dos encuentros. Defensores de Argentinos enfrentará a San Lorenzo de Ullum, mientras que Deportivo Carpintería recibirá a Atlético Alianza.

El cierre de la jornada será el miércoles 23 de septiembre con Sarmiento ante Unión y Desamparados frente a Rivadavia. Ambos partidos están programados para completar la fecha 14 del Torneo Clausura.