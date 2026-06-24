Marruecos remontó dos veces y le ganó 4-2 a Haití para avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026 como segundo del Grupo C, en un partido disputado en Atlanta. Los africanos cerraron la fase de grupos por detrás de Brasil y aguardan al ganador del Grupo F como rival en la siguiente ronda.

De este modo, Haití culminó su participación sin ningún punto y Marruecos accedió a 16 avos donde se enfrentará al primero del Grupo F que componen Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.





Desarrollo del Primer Tiempo

Al comenzar el encuentro, Haití no salió a replegarse y sorprendió desde los instantes iniciales. Tras una gran proyección y centro de Jean-Kévin Duverne, Lenny Joseph ejecutó un lujoso remate de tacón en el área chica que terminó desviándose en el arquero marroquí Yassine Bounou, decretándose oficialmente como gol en propia puerta del guardameta africano.

Con el orgullo herido, el combinado dirigido por Walid Regragui monopolizó la posesión del balón. Tras una gran atajada del portero haitiano Johny Placide a un disparo previo, Achraf Hakimi aprovechó el rebote para definir con la pierna izquierda a quemarropa, sellando el empate parcial tras la validación del VAR.

Cuando Marruecos controlaba las acciones, la escuadra de la Concacaf firmó una joya colectiva. Wilson Isidor tomó el esférico en las inmediaciones del área y sacó un tremendo remate de pierna derecha que se clavó milimétricamente en el ángulo superior izquierdo, desatando la locura en el estadio y superando la estirada de Bounou. Un verdadero golazo.

Y en el minuto 46, la ventaja caribeña duró un suspiro. En tiempo adicional, Achraf Hakimi se vistió de asistente y mandó un centro preciso al corazón del área para Ismael Saibari, quien definió con sutileza abajo junto al poste izquierdo de Placide. Con esta anotación, Saibari desbloqueó un hito histórico al convertirse en el primer futbolista marroquí en marcar en los tres encuentros de la fase de grupos de una Copa del Mundo.

El colegiado neerlandés Danny Makkelie pitó el final de un primer acto de altísima intensidad táctica, efectividad en las transiciones ofensivas y un ritmo implacable de ida y vuelta que deja el desenlace de la zona completamente abierto.

Desarrollo del Segundo Tiempo

Al comenzar la segunda mitad, Marruecos intenta tomar protagonismo en el partido. El conjunto africano salió en busca de desnivelar el marcador con la premisa de conseguir una victoria que lo acerque al primer lugar del Grupo C.

Vino el tercer tanto de Marruecos. Soufiane Rahimi remató de media vuelta dentro del área y estableció el 3-2 que festejó con euforia.

Nuevo tanto de Marruecos donde Gessime Yassine culminó con un toque en el corazón del área un centro atrás de Rahimi. La jugada fue chequeada por el VAR ante la sospecha de que el balón había abandonado la cancha, aunque no tuvo asidero. El marcador quedó en 4 a 2

En el complemento, Marruecos tomó el control. El seleccionador realizó un triple cambio al inicio del segundo tiempo: Gessime Yassine, Azzedine Ounahi y Soufiane Rahimi ingresaron por El Kaabi, Brahim Díaz y Saibari, respectivamente.

Fue precisamente Rahimi quien quebró el empate al minuto 78 con un remate de derecha desde el centro del área, asistido por Chadi Riad tras un córner, para el 3-2. Johny Placide, el arquero haitiano, recibió tarjeta amarilla en esa secuencia por sus protestas.

El cuarto tanto llegó al 89′, cuando Yassine, el mismo delantero que había entrado como suplente, recibió un pase de Rahimi en el segundo palo y tocó al fondo de la red para sellar el 4-2.

La jugada fue revisada por el VAR ante la sospecha de que el balón había salido de la cancha antes del centro, pero el gol fue validado. Poco después, a los 95′, Bounou había evitado el descuento haitiano con una atajada ante el remate de tiro libre de Duckens Nazon.





Formaciones

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Redouane Halhal, Anass Salah Eddine; Sofyan Amrabat, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ayoub El Kaabi. Suplentes: Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti, Noussair Mazraoui, Marwane Saadane, Zakaria El Ouahdi, Issa Diop, Youssef Belammari, Ayyoub Bouaddi, Chemsdine Talbi, Azzedine Ounahi, Samir El Mourabet, Gessime Yassine, Soufiane Rahimi, Amine Sbai, Ayoube Amaimouni. DT: Mohamed Ouahbi.

Haití: Johny Placide; Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Martin Experience, Jean-Kevin Duverne; Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques; Ruben Providence, Lenny Joseph, Wilson Isidor, Josue Casimir. Suplentes: Alexandre Pierre, Josue Duverger, Carlens Arcus, Keeto Thermoncy, Markhus Lacroix, Garven Metusala, Wilguens Paugain, Carl Sainte, Dominique Simon, Woodensky Pierre, Derrick Etienne, Duckens Nazon, Louicius Deedson, Yassin Fortune, Frantzdy Pierrot. DT: Sebastien Migne.