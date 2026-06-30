Marruecos ganó la serie de 16avos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026. El partido disputado en Monterrey, fue definido por penales y el combinado africano dejó afuera a otro grande del torneo, nada más y nada menos que a Países Bajos.

El partido terminó igualado 1-1. Cody Gakpo puso en ventaja a los neerlandeses a los 71 minutos, pero Issa Diop logró el empate agónico para Marruecos en el tiempo de descuento (90+1'), forzando el alargue.

Tras 30 minutos de prórroga sin variaciones en el marcador, ambos equipos mantuvieron la igualdad. En la serie de penales, Marruecos se impuso por 3-2 logrando así su clasificación a los octavos de final.

Con este resultado, Marruecos avanza a los octavos de final, donde enfrentará a Canadá en Houston, mientras que Países Bajos se despide prematuramente del torneo de FIFA.

Desarrollo del Primer Tiempo

La primera llegada de peligro fue para Países Bajos. Summerville atacó por el lado derecho del campo y buscó el pie de uno de sus compañeros, aunque no consiguió lo que esperaba. La defensa de Marruecos estuvo muy atenta para bloquear la acción de peligro a los 16 minutos del primer tiempo.

El Aynaoui conectó el cabezazo para Marruecos y el portero de Países Bajos puso fuerte las manos para evitar la caída de su arco. Se abrió el partido.

Ambos equipos han mantenido un esquema conservador. Países Bajos, bajo la dirección técnica, ha buscado el control del balón con jugadores como Frenkie de Jong, pero le ha costado encontrar profundidad ante el organizado sistema defensivo marroquí.

Marruecos ha generado peligro mediante transiciones rápidas. Destacan dos intervenciones importantes del portero neerlandés Bart Verbruggen, quien contuvo disparos peligrosos, incluyendo un remate violento de Achraf Hakimi y un cabezazo de Neil El Aynaoui.

Mientras Países Bajos prioriza la tenencia, Marruecos apuesta por el orden táctico y ataques directos. El ganador de este cruce enfrentará a Canadá en la siguiente instancia de los octavos de final.

Justo en el minuto 50, Saibari se perdió el primero de Marruecos tras un tiro libre de Hakimi. El delantero apareció por el segundo palo y no pudo conectar la pelota.





Desarrollo del Segundo Tiempo

A diferencia del primer tiempo donde Países Bajos tenía la posesión, en este segundo periodo Marruecos ha ganado terreno. El equipo africano está presionando mucho más arriba, obligando a que la defensa neerlandesa cometa errores en la salida.

Ambos técnicos han reforzado la contención. Por el lado neerlandés, el entrenador busca mayor frescura para romper el bloque marroquí, mientras que el seleccionado marroquí se mantiene fiel a su postura de esperar y salir rápido con Hakim Ziyech, quien está siendo el jugador más peligroso del partido.

Países Bajos tuvo una oportunidad de oro hace pocos minutos tras una combinación entre Cody Gakpo y Xavi Simons, pero el remate final de este último fue desviado de manera agónica por la defensa marroquí. El partido está planteado para que lo gane quien no cometa el error fatal, ya que la paridad es total.

Cody Gakpo lloró en la celebración de su gol con Países Bajos debido al duro episodio por la muerte de su hijo el último sábado.

A los 72 minutos, llegó el gol nearlandés de Cody Gakpo tras un pelotazo letal que arrancó desde el portero Bart Verbruggen. En la celebración, el jugador se emocionó debido a un tema personal: el sábado pasado su pareja confirmó que perdió a su bebé en el quinto mes de embarazo. Sus compañeros lo tuvieron que consolar.

A los pocos minutos adicionados de la segunda parte, Issa Diop luego de un tremendo centro desde el lado izquierdo del campo. El delantero le ganó a Virgil Van Dijk y aplicó un potente cabezazo para el 1-1 ante Países Bajos.

Tiempo de alargue

Los dos tiempos de 15 minutos fueron un ejercicio de contención más que de creación. El agotamiento físico, tras 90 minutos de una intensidad frenética, convirtió el terreno de juego en un escenario de errores tácticos minimizados por el miedo a la eliminación.

El primer bloque mostró a un Países Bajos que intentó recuperar la posesión, buscando reordenar sus filas tras el mazazo del empate agónico. Sin embargo, el bloque defensivo marroquí, reforzado en su confianza, se plantó con una disciplina casi militar. Cada avance neerlandés moría en tres cuartos de cancha, bajo la atenta mirada de un mediocampo marroquí que, lejos de replegarse, mordió cada salida.

En el segundo bloque, el guion cambió hacia una cautela absoluta. Marruecos, con el impulso anímico a su favor, se atrevió a filtrar un par de contragolpes que obligaron a la zaga neerlandesa a retroceder con desesperación. La sensación en el estadio era unánime: nadie quería arriesgar el pase a la gloria. Las piernas pesaban, los apoyos eran erráticos y el reloj se convirtió en el principal rival de ambos bandos.

Definición por penales

En la tanda de penales, el primer turno fue para Países Bajos, pero Kluivert no pudo ante el arquero de Marruecos, que adivinó el remate 1 a 0.

Luego, el segundo gol fue anotado por Rahimi y se pusieron 1 a 1. Weghorst anotó para Países Bajos y puso 2-1 el marcador. Para Marruecos, Taibi, marcó 2 a 2.

Luego, Timber erró su tiro, como también lo hicieron Hakimi y Summerville. Finalmente, Ismael Saibari se coronó como el héroe de la definición quien cargó con la responsabilidad del quinto penal. Con una ejecución magistral, superó a Verbruggen para poner el 3-2 final y desató el delirio en la hinchada marroquí.





Formaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen; Virgil Van Dijk, Nathan Ake, Jan Paul Van Hecke, Micky Van de Ven; Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Cody Gakpo; Brian Brobbey, Crysencio Summerville.

Marruecos: Yassine Bounou; Archaf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss; Neil El Aynaoui, Brahim Díaz.



