Marruecos va por el liderato del Mundial ante un ya eliminado Haití

Marruecos y Haití cerrarán este miércoles la fase de grupos del Mundial 2026 con realidades muy diferentes. El encuentro, correspondiente a la tercera fecha del Grupo C, se disputará desde las 19 de Argentina en el Atlanta Stadium, con transmisión de TyC Sports, DSports y DGO.

El seleccionado marroquí llega en una posición favorable después de igualar 1-1 ante Brasil en el debut y vencer 1-0 a Escocia en la segunda jornada. Con esos resultados acumuló 4 puntos y quedó muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda. Haití, en cambio, perdió sus dos compromisos, frente a Escocia y Brasil, y ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar.

Para Marruecos, un triunfo garantizará el pase y también le permitirá pelear por el primer puesto del grupo, dependiendo de lo que ocurra en el duelo entre Brasil y Escocia. Incluso un empate podría alcanzarle para avanzar, aunque la posición final quedará sujeta a otros resultados.

El árbitro designado para el encuentro será el neerlandés Danny Makkelie, mientras que el escenario será el Atlanta Stadium, una de las sedes de la Copa del Mundo.

En cuanto a las probables formaciones, Marruecos saldría con Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari e Issa Diop. El entrenador es Mohamed Ouahbi.

Por el lado haitiano, la alineación probable tiene a Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot y Wilfried Isidor. El equipo es dirigido por Sébastien Migné.

La tabla muestra a Brasil y Marruecos con 4 puntos, Escocia con 3 y Haití sin unidades. Con ese panorama, el conjunto africano depende de sí mismo para continuar en carrera, mientras que los caribeños afrontarán su despedida del certamen buscando cerrar su participación con una actuación positiva.