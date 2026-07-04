Marruecos ratificó su gran presente futbolístico y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras golear 3-0 a Canadá en los octavos de final. El seleccionado africano resolvió el encuentro en el segundo tiempo y ahora espera por el ganador del duelo entre Paraguay y Francia.

El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi debió trabajar para sostener el empate durante la primera mitad. Canadá salió decidido a imponer condiciones y generó las primeras situaciones de peligro con Jonathan David y Tani Oluwaseyi, aunque se encontró con un sólido Yassine Bounou, que respondió con seguridad cada vez que fue exigido.

Después de un primer tiempo sin goles, Marruecos cambió la historia en el complemento. A los cuatro minutos, Azzedine Ounahi rompió el cero y le dio tranquilidad a un equipo que comenzó a manejar el ritmo del partido con mayor autoridad.

La desventaja obligó a Canadá a adelantar sus líneas en busca del empate, pero esa postura dejó espacios que el conjunto africano aprovechó con eficacia. A los 52 minutos del segundo tiempo, Soufiane Rahimi definió dentro del área una gran jugada colectiva tras la asistencia de Brahim Díaz y amplió la diferencia.

Lejos de conformarse, Marruecos mantuvo la intensidad hasta el cierre y encontró el tercer gol en el tiempo agregado para sellar una goleada que reflejó lo ocurrido en la segunda mitad y dejó sin respuestas al conjunto canadiense.

Con esta victoria por 3-0, Marruecos se metió entre los ocho mejores del Mundial 2026 y continúa alimentando la ilusión de seguir haciendo historia. En la próxima instancia buscará un lugar en las semifinales frente al vencedor del cruce entre Paraguay y Francia.