La selección de Marruecos consiguió sus primeros tres puntos en el Grupo C de la Copa del Mundo 2026 tras derrotar por 1-0 a Escocia en el Boston Stadium. El conjunto africano suzó imponer su jerarquía técnica en los pasajes iniciales y supo sostener la ventaja ante la presión sobre el final del elenco británico.

El desarrollo estratégico del encuentro quedó condicionado desde el vestuario. Marruecos saltó al campo con una propuesta de alta intensidad y pases progresivos que descolocó el esquema defensivo de tres centrales propuesto por Escocia. La movilidad de Brahim Díaz y la verticalidad de sus volantes le permitieron al elenco marroquí adueñarse de la pelota con un 58% de posesión general.

Ismael Saibari anota el primer gol para Marruecos en el inicio del partido.

Escocia debió contrarrestar el dominio rival apostando a las segundas jugadas, balones detenidos y envíos largos buscando la referencia de Ché Adams. Si bien el conjunto europeo equilibró las cargas físicas e intensificó su ataque en el último cuarto de hora con centros al área, careció de la claridad necesaria en la puntada final para batir el arco defendido por Yassine Bounou.

Momentos destacados

Apenas transcurridos 72 segundos del silbatazo inicial, Brahim Díaz asistió con un pase frontal en profundidad a Ismael Saibari, quien definió con un remate potente dentro del área para firmar el 1-0. Se convirtió en el gol más rápido del torneo hasta el momento.

Marruecos estuvo cerca de ampliar la ventaja tras un nuevo disparo de Saibari que se desvió en el defensor Jack Hendry y terminó estrellándose en el poste horizontal del arco escocés.

Al inicio del complemento, John McGinn cayó en el área marroquí tras una disputa con Neil El Aynaoui. Los futbolistas escoceses reclamaron infracción, pero el árbitro principal y el VAR determinaron que no había elementos para sancionar la pena máxima.

El ingresado Ben Gannon-Doak disputó un balón largo y sufrió un duro choque facial con el arquero Bounou dentro del área. La jugada generó protestas en el banco de Escocia, pero el cuerpo arbitral sancionó una falta ofensiva previa.

Tras la ejecución de un tiro de esquina de McGinn, el delantero Lyndon Dykes ganó la posición en las alturas y conectó un cabezazo que se marchó desviado por el palo izquierdo.

Síntesis

La victoria premia la propuesta ofensiva inicial de Marruecos y su capacidad para administrar los hilos del encuentro frente a una Escocia que reaccionó tarde en sus variantes. Con este marcador, Marruecos da un paso clave en sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final dentro del disputado Grupo C, mientras que los dirigidos por Steve Clarke quedan condicionados a sumar en la última jornada de la fase de grupos.

Marruecos se impone sobre Escocia por 1-0 y con cuatro puntos asume el liderato parcial del Grupo C, a falta de lo que suceda a segunda hora con Brasil y Haití. Los Leones del Atlas dominaron la mayoría del partido, mostrando su mejor versión en el primer tiempo con la anotación tempranera de Saibari y una labor destacada de sus dos principales estrellas, Akraf Hakimi y Brahim Díaz, imparables para la zaga escocesa.

Los de Steve Clarke carecieron de ideas y un juego colectivo coherente, apostando principalmente por pelotazos y jugadas a balón parado, ante la falta de efectividad en las acciones de contraataque. Al final del primer y segundo tiempo dieron indicios de peligro, pero la defensa marroquí se mostró solvente.

Ambos seleccionados cerrarán su participación en fase de grupos el miércoles 24 de junio. En simultaneo, Escocia se medirá ante Brasil, mientras que Marruecos cerrará ante Haití.