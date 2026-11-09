El encuentro del papa León XIV con los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, tuvo uno de sus momentos más conmovedores cuando Marta Gelda Torres tomó la palabra para contar su historia. Frente al Pontífice, relató una vida atravesada por el abandono, las dificultades de salud y la búsqueda de un lugar donde pudiera vivir de manera permanente. También explicó por qué encontró en la institución mucho más que un hogar: un espacio donde sentirse recibida, querida y respetada.

Marta nació con parálisis cerebral, una condición que le impide caminar y ver. Durante su testimonio recordó que su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños y que, a partir de entonces, su padre y sus hermanos se hicieron cargo de ella. Desde muy joven tuvo que afrontar operaciones, tratamientos y numerosas dificultades vinculadas con su discapacidad.

«Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, operaciones y numerosos tratamientos», contó ante León XIV.

Su historia también estuvo marcada por la búsqueda de un lugar donde pudiera vivir. Durante años recorrió distintas instituciones y espacios de alojamiento, pero ninguno respondía a sus necesidades. Eran lugares transitorios y no ofrecían la estabilidad que necesitaba para desarrollar su vida.

Esa búsqueda terminó cuando llegó al Cottolengo Don Orione. Allí encontró una respuesta a una necesidad que había atravesado buena parte de su existencia: tener un lugar propio, donde pudiera permanecer y construir vínculos.

«El Cottolengo para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida. No solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida», expresó.

La frase sintetizó el significado que la institución adquirió para Marta. Después de años de sentirse rechazada por no encontrar un espacio adecuado, pudo experimentar la pertenencia y el acompañamiento. «Me ayudaron a no sentirme rechazada», explicó, y agregó que hoy se siente feliz por todo lo que encontró allí.

La fe y el deseo de ayudar a otras personas

Durante su relato, Marta también destacó la importancia que tuvo la dimensión espiritual en su vida. Explicó que en el Cottolengo pudo conocer profundamente a Dios y acercarse a la fe con el acompañamiento de las personas que estuvieron junto a ella.

Esa experiencia la llevó a escribir un libro sobre su historia. No lo hizo solamente para reconstruir los episodios que marcaron su vida, sino con la intención de que su testimonio pudiera llegar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

«Quiero que mi historia sea conocida, escuchada, porque quiero hacer el bien, quiero que pueda servir a otras personas que viven en una situación parecida», manifestó.

En ese sentido, dejó uno de los mensajes más significativos de su intervención ante el Papa. Quiso transmitirles a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad que no están solos y que tienen derecho a encontrar un lugar donde sean respetados.

«Que sepan que no están solas, que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas», sostuvo.

La entrega del libro a León XIV fue el gesto elegido por Marta para compartir esa experiencia y agradecer tanto a la institución como a quienes hicieron posible el encuentro. La obra, explicó, representa una parte de su vida y también el deseo de que su recorrido pueda ser útil para otras personas.

Un agradecimiento al Papa por mirar a los residentes

En el cierre de su testimonio, Marta se dirigió directamente al Santo Padre para agradecerle su llegada al Cottolengo y la decisión de incluir a sus residentes en la agenda de la visita a la Argentina.

Reconoció que su vida estuvo atravesada por dificultades, pero también por experiencias que considera regalos. «Muchas cruces, sí, pero muchos regalos», resumió al referirse a lo que recibió a lo largo de los años.

Finalmente, le entregó su libro como muestra de agradecimiento a Dios y al Pontífice.

«Gracias, Santo Padre, por haber venido a visitarnos, por habernos elegido y por poner la mirada entre nosotros», expresó.

La intervención de Marta se convirtió en uno de los momentos de mayor sensibilidad de la visita de León XIV a Claypole. Su relato permitió poner rostro y voz a las personas que viven en el Cottolengo y que encontraron allí una respuesta frente a situaciones de abandono, exclusión y falta de espacios adecuados para desarrollar sus vidas.