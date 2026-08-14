Marta Fort contó cómo Ricardo reunía a toda la familia mientras "cag..."

Durante una entrevista en el programa de Mario Pergolini, Marta Fort compartió detalles sobre la convivencia con el recordado empresario y artista. Ella explicó que "el lugar que más usaba él como para pensar, para ponerse profundo, era cuando cagaba". En este contexto, la joven recordó que "él nos llamaba a todos, a toda mi familia, a mí, a Felipe. Así mientras cagaba, hablábamos".

La influencer describió estas dinámicas habituales en su hogar con naturalidad y mencionó que su padre "se sentaba en culo, ya literalmente cagando. Estaba así, pensativo, ¿viste? Ahí se ponía a pensar y ahí llamaba a las personas con las que quería hablar seriamente...".

Ante la curiosidad del conductor por saber si las reuniones ocurrían con la puerta abierta, ella confirmó que "¡sí! Se ponía como en el diván y vos estabas sentado en el bidet. Ahí arrancaba". Para Ricardo Fort, este espacio resultaba fundamental debido a que "mi casa era casi como un estudio de televisión y el momento más privado que tenía era cuando iba al baño". La joven concluyó que "él nos llamaba a todos. Era como su espacio".

En la misma charla, Marta se refirió a su presente amoroso con Juan Manuel Ramírez, un joven uruguayo a quien conoció en un concurso para buscar pareja. Ella admitió que "encontré, encontré. Hoy lo voy a buscar al aeropuerto. Yo estuve noviando todo el Mundial a escondidas, me fui a Universal y a Las Vegas con él".

Sobre su decisión de exponer el vínculo en redes sociales, señaló que "como el chico es uruguayo y yo soy argentina, yo por las dudas, antes de que venga para acá, quería quemarlo". Su intención era prevenir posibles sorpresas sobre el pasado de su novio, ya que según explicó "yo dije, bueno, a ver si se presenta una novia, un hijo, que se choreó algo, me lo entero ahora".

Al hablar de esta relación, la hija del empresario afirmó tajante que "marqué el territorio". También describió sus preferencias personales al decir que "me gustan morochos, tatuados, finos y con cara de turros. Mientras más cara de bandido, mejor". Finalmente, agregó que "me gustan los finos con calle" y se refirió a la diferencia de edad con su pareja, a quien considera un tipazo, al decir que "es un pendejo para mí, tiene 28 años".