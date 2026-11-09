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Marta Fort habló de su infancia sin mamá y el pedido clave de Gustavo Martínez
POR REDACCIÓN
Marta Fort y Grego Rossello encabezaron una reveladora charla en el ciclo de Streams Telefe, Ferné con Grego, donde la joven habló a corazón abierto sobre su historia familiar. A pocos días de la fecha en que su padre, Ricardo Fort, habría cumplido 58 años el 5 de noviembre, la participante de MasterChef Celebrity recordó la infancia que compartió junto a su hermano mellizo Felipe Fort, tras nacer por gestación subrogada.
Marta Fort explicó durante la entrevista que haber crecido sin una figura materna nunca representó una falta en su vida cotidiana, valorando el constante acompañamiento que recibió desde su nacimiento. Sobre esta situación la joven expresó: "Mucha gente me dice: '¿No era duro no tener una mamá?'. Porque yo por ser in vitro no tengo mamá. ¡Jamás! ¿Por qué? Porque vos no podés extrañar, primero, algo que no te enseñaron".
Marta Fort precisó que desde muy temprana edad comprendió la realidad de su origen y la dinámica de su entorno cercano. En relación a ese aprendizaje temprano la hija del recordado empresario sostuvo: "Yo aprendí primero lo que es una pareja gay. Aprendí primero lo que es nacer in vitro antes que nacer normal", remarcando la naturalidad con la que asimiló la estructura de su hogar.
Marta Fort desveló además una conversación trascendental sostenida en su niñez con Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y su padrino de bautismo. Al rememorar la manera en que su progenitor abordaba la conformación familiar la influencer contó: "Mi viejo, cuando me tiene a mí, al poquitito tiempo, estaba en pareja con Gustavo, mi padrino. Ahí él me decía: 'Vos decí que tenés dos papás'".
Marta Fort agregó que con los años Gustavo Martínez le solicitó evitar esa presentación en público para resguardarla de agresiones escolares. Explicando la postura de su padrino la joven indicó: "Porque si ya bastante te pueden cargar porque no tenés mamá, menos te van a entender si decís 'tengo dos papás'", concluyendo sobre la motivación de su protector: "Él quería que zafara del bullying".