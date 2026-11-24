La noche porteña volvió a ser el escenario de un nuevo revuelo mediático que tiene como protagonistas principales a Marta Fort y Pablo Migliore. Todo comenzó cuando se viralizó en las redes sociales un video donde ambos aparecen charlando con mucha complicidad en un boliche, lo que rápidamente encendió las alarmas sobre un posible romance paralelo entre ellos.

Las especulaciones crecieron todavía más por una actitud particular que tuvo el exfutbolista frente a las cámaras durante la velada nocturna. En la grabación difundida, Pablo Migliore realizó el gesto de sacarse su alianza de matrimonio, un movimiento que fue interpretado de manera dudosa por los usuarios y que obligó a la joven influencer a salir a dar explicaciones públicas para evitar verse envuelta en una polémica sentimental.

Lejos de quedarse callada, la heredera utilizó su cuenta de Instagram para responder directamente a una publicación del portal Visión Show que mostraba la cercanía entre ambos. Con total frontalidad y haciendo alusión a las características que alguna vez mencionó sobre su hombre ideal en una entrevista, la mediática disparó con ironía: "Solo porque sea alto, morocho, tatuado no significa que sea mi chongo".

Para despejar cualquier tipo de duda sobre su presente amoroso, la hija de Ricardo Fort explicó que la salida fue en realidad una reunión grupal junto al resto de los participantes del certamen culinario MasterChef Celebrity. Sobre su relación personal con el exarquero, ella aseguró de forma contundente: "Es un cag... de risa y compartimos con todos mis compañeros de Master Chef esa noche también".

En sintonía con sus declaraciones, comenzaron a circular otras filmaciones de esa misma noche donde se observa a todos los cocineros del programa divirtiéndose juntos y demostrando una gran unión fuera de las grabaciones. Ante este clima de camaradería que quedó registrado en distintos videos, la joven influencer no dudó en destacar la buena energía del equipo con una frase breve pero clara: "Muy lindo grupo".

Este episodio marca la segunda ocasión en la que el exfutbolista queda en el centro de versiones amorosas con una compañera de MasterChef Celebrity, ya que anteriormente había sido vinculado con la China Ansa, rumor que ambos se encargaron de desmentir en su momento. A pesar de este nuevo trascendido junto a Marta Fort, Pablo Migliore se mantuvo completamente despreocupado gracias a la solidez de su matrimonio establecido.