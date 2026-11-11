Marta Fort volvió a llevar el recuerdo de su papá, Ricardo Fort, a la televisión. Durante una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity, la participante sorprendió al presentarse con uno de los tapados más recordados del empresario: el saco rojo que quedó inmortalizado en el famoso meme «Hoy rojo contra la envidia».

La escena ocurrió antes de comenzar el desafío de cocina, cuando Wanda Nara reparó en el llamativo vestuario de la joven y le pidió que se acercara para mostrarlo. "¡Y ese tapado, Marta, por Dios! Martita, vení", exclamó la conductora.

Con una sonrisa, Marta respondió: "Me traje tapadito". La reacción de Wanda fue inmediata: destacó lo lindo que era y quiso saber si había pertenecido a su papá. La participante confirmó que sí y explicó que se trataba de la misma prenda que Ricardo había utilizado en una de sus imágenes más populares.

El momento también despertó comentarios entre los integrantes del programa. Lizy Tagliani aportó humor a la conversación y bromeó con que Marta estaba usando toda la ropa de su padre.

Lejos de esquivar la referencia, la joven explicó el origen del recuerdo y mencionó la frase que acompañó aquella fotografía: «Hoy rojo contra la envidia». La referencia generó nuevas risas y comentarios en el estudio.

Wanda aprovechó para seguir el juego y le preguntó quién podía tenerle envidia dentro del certamen. Marta respondió con otra ocurrencia sobre la tensión que podía vivirse durante la gala de eliminación: anticipó que podían volar uñas y que algunos participantes podían terminar agarrándose de las mechas.

El legado de Ricardo Fort que Marta mantiene presente

No es la primera vez que Marta habla de su papá durante su participación en MasterChef Celebrity. En una conversación anterior con Wanda Nara, la influencer contó qué pensaría Ricardo si pudiera verla en el programa y aseguró que estaría orgulloso de sus logros.

"Yo soy su versión mujer, me gusta aparecer en la tele porque siento que llevo su legado", expresó en aquella oportunidad.

También reveló que conserva algunos objetos personales del empresario, como sus zapatillas y sus autos, pero destacó que lo más importante que heredó fue su manera de vivir.

"En mi corazón me quedé su forma de ser, hacer lo que a uno le guste sin importarle lo que diga el resto, ser libre", contó.

Así, con una prenda cargada de recuerdos y una frase que sigue vigente en las redes sociales, Marta volvió a poner a Ricardo Fort en el centro de la escena televisiva. Un homenaje que combinó humor, nostalgia y una de las imágenes más reconocibles del empresario.