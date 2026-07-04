Marta Fort insultó a Tévez, Saviola y Cambiasso: "Vejestorios medio retirados"

Marta Fort protagonizó un momento de tensión mediática luego de asistir a un encuentro donde se cruzó con figuras históricas del fútbol argentino. La hija de Ricardo Fort expresó su malestar tras intentar acercarse a exjugadores de la Selección Argentina y recibir una respuesta negativa que no esperaba. Según trascendió, el incidente involucró a Carlos Tévez, Javier Saviola y Esteban Cambiasso, quienes habrían declinado interactuar con ella durante la jornada.

La situación generó un descargo por parte de Marta, quien utilizó términos contundentes para referirse a los deportistas tras el episodio. Al describir lo sucedido en el evento, la joven calificó a los protagonistas como "vejestorios medio retirados" después de asegurar que fue rechazada por las exfiguras nacionales. La repercusión de sus palabras fue inmediata, ya que la heredera suele compartir detalles de su vida social y encuentros con celebridades.

El desplante de los futbolistas ocurrió mientras la joven intentaba entablar un contacto que finalmente fue denegado por los exintegrantes del conjunto nacional. A pesar de la trayectoria de los tres involucrados en el deporte, la hija del recordado empresario optó por no guardarse nada sobre su experiencia. La declaración sobre los deportistas se sumó a la serie de intervenciones que realiza habitualmente sobre sus vivencias en diferentes celebraciones públicas.