Marta Fort mandó al frente a un famoso y reveló que le escribió por redes

Marta Fort y Nazareno Casero protagonizaron un explosivo cruce en el programa Masterchef Celebrity al ventilar un romance del pasado. La mediática participación reunió a Marta Fort y a Nazareno Casero en una charla íntima frente a la conductora Wanda Nara.

El intercambio comenzó cuando Nazareno Casero asistió a Marta Fort con un ingrediente y dijo que se lo daba “solo porque es ella”. Damián Betular preguntó si la influencer estaba en pareja y Marta Fort lanzó: “Sí, igual tiroteamos en su momento”.

La charla escaló cuando Wanda Nara se sumó y preguntó sobre la situación, a lo que Marta Fort respondió: “Uy, ¿para qué destapé la olla? Nada, boludear, hacernos los divos”. Además calificó a Nazareno Casero como “picaflor” y agregó que “no le hace asco a nada”.

Wanda Nara también confesó su propia experiencia y reveló: “A mí también me tiroteó, de hecho me regaló una flor en el último capítulo. No me invitó a salir, tanto no se atrevió, pero me regaló una flor”. Luego celebró la coincidencia diciendo: “Me encantan las mujeres unidas”.

Marta Fort advirtió que conserva las pruebas y aseguró: “Yo no borro nada, si me llega a negar lo muestro”. Mientras Nazareno Casero comentaba desde su isla “me pica el oído, no sé qué está pasando”, Marta Fort remató: “Nazareno se va a morir de mal de ojo”.

Wanda Nara le advirtió al actor “no se desconozcan porque me dijo Marta que tiene las pruebas”. Nazareno Casero explicó: “También es una cuestión etaria, ella es más joven y yo soy un poco más anciano. Eso y que también se fue de viaje y consiguió otro muchacho”.

Wanda Nara arremetió con humor preguntando “¿Cómo viene el latin lover? No te hagas el sorprendido porque todas tienen un recuerdo con vos”. Durante la devolución de platos, Marta Fort recordó una frase del pasado de Nazareno Casero: “Sos la mujer más linda de Argentina”.