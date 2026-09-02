Marta Fort volvió a llamar la atención de sus seguidores al dar un nuevo paso en su relación con Juan Manuel Ramírez. La influencer compartió por primera vez en sus redes sociales una foto del joven uruguayo con quien comenzó un romance después de conocerlo a través de un particular “casting” realizado en un programa de streaming.

La hija de Ricardo Fort publicó la imagen en sus historias de Instagram. En la postal se observa a Ramírez en un momento cotidiano, abrazando a un bulldog francés. Marta acompañó la publicación con emojis y etiquetó al joven, quien posteriormente replicó la historia y agregó un corazón.

La publicación llamó especialmente la atención porque hasta ahora Marta había contado varios detalles del vínculo, pero había mantenido un perfil más reservado respecto de la exposición de su pareja.

Un romance que comenzó con un “casting”

La historia entre ambos comenzó de una manera poco convencional. En junio, Marta participó de Blender at Night y lanzó una búsqueda de candidatos para encontrar pareja. Entre los perfiles que aparecieron estaba el de Juan Manuel Ramírez, un uruguayo de 28 años que logró captar su atención.

Lo que inicialmente surgió como un juego en streaming terminó avanzando fuera de cámara. Tiempo después, la influencer reconoció que había viajado junto al joven y que habían compartido vacaciones. Incluso contó que Ramírez viajó hasta Miami para encontrarse con ella.

A comienzos de agosto, Marta habló públicamente sobre la relación y reveló que habían viajado juntos a distintos destinos, aunque en ese momento aclaró que todavía no se consideraban formalmente novios. También destacó la buena relación que el uruguayo había construido con su círculo cercano.

Ahora, la primera aparición de Ramírez en las redes de Marta marca un nuevo capítulo en la relación y confirma que el vínculo que comenzó como una divertida búsqueda televisada logró trascender las cámaras.