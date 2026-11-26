Marta Fort recordó a su papá, Ricardo Fort, al cumplirse 13 años de su muerte y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. La influencer publicó una fotografía familiar junto al empresario y a su hermano mellizo, Felipe, acompañada de palabras en las que expresó cuánto extraña su presencia.

Este miércoles 25 de noviembre se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del empresario chocolatero, quien murió en 2013 a los 45 años. La fecha volvió a movilizar a sus familiares y seguidores, que mantienen presente su figura dentro del espectáculo argentino. "13 años sin vos. Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos", escribió Marta al comienzo de su publicación.

En el mensaje, también recordó el impacto que tuvo la pérdida de su padre en su vida y lo describió como una figura irrepetible. "Fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida. La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono. Adelantado, avasallante e irrepetible como lo fue mi papá", expresó.

El deseo de volver a abrazar a Ricardo Fort

En otro tramo de la dedicatoria, Marta agradeció las enseñanzas que recibió durante los años que compartió con su papá y destacó la importancia de los valores que le transmitió.

"Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos", escribió.

Sin embargo, una de las frases más emotivas llegó hacia el final del mensaje, cuando expresó cuánto desearía volver a compartir un momento con él.

"Cuánto daría por un abrazo más y por contarte todo lo que viví desde que te fuiste", manifestó.

Para cerrar, dejó una reflexión sobre la ausencia de su padre: "La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte".

Quién fue Ricardo Fort

Ricardo Fort fue un empresario chocolatero y una de las personalidades más reconocidas del espectáculo argentino. Alcanzó gran popularidad por sus apariciones televisivas, su estilo extravagante y sus participaciones en distintos programas de entretenimiento.

Conocido popularmente como "El Comandante", murió el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años. Desde entonces, sus hijos Marta y Felipe lo recuerdan en distintas fechas especiales y mantienen vigente su memoria entre sus seguidores.