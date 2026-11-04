Marta Fort reveló la millonada que gasta por mes y sorprendió a todos

Marta Fort continúa ganando protagonismo en el mundo del espectáculo a través de su participación en el programa televisivo MasterChef Celebrity. Cada una de sus apariciones públicas genera gran repercusión y muchos seguidores la comparan permanentemente con el recordado empresario Ricardo Fort.

Durante una reciente entrevista en el ciclo de streaming Fort Night Show, la joven sorprendió a todos al confesar públicamente cuál es la cifra exacta de dinero que gasta de manera mensual. Ante la consulta del conductor Mernuel sobre sus hábitos financieros, la influencer anticipó que se trataba de un número sumamente elevado.

En plena charla distendida, la protagonista expresó: “Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”. De inmediato detalló que su nivel de consumo alcanza la cifra de $100000 mensuales. Ante el comentario de que podría gastar aún más, la mediática aclaró: “100 mil, pero en gastos. No cuento el día que me compro un auto, esto o lo otro”.

Para finalizar, Marta Fort especificó sobre sus llamativos consumos: “Yo hablo de un mes de (gastos) solo en pelotudeces. Así de despilfarro”. De esta manera, la joven dejó en claro que maneja un estilo de vida sumamente costoso que generó inmediata sorpresa en todo su público.