Marta Fort reveló los requisitos que debe tener un hombre para ser su novio

Marta Fort se animó a hablar de su vida privada y dejó muy en claro qué es lo que busca en una pareja. Durante una charla reciente, la modelo enumeró una serie de puntos fundamentales que cualquier candidato debería cumplir para captar su atención. La joven sorprendió a todos al detallar desde aspectos físicos hasta cuestiones de logística y personalidad que no está dispuesta a negociar en una primera cita.

En cuanto a la rutina diaria, ella busca a alguien activo que mantenga hábitos constantes. Por eso, ante la consulta sobre sus requisitos, una de sus primeras condiciones fue "Que vaya a gimnasio". Al hablar de la edad, marcó un rango específico que va "De 26 para arriba, hasta 40".

Cuando el conductor Listorti le preguntó por el aspecto físico y si prefería morochos o rubios, la influencer no dudó ni un segundo y sentenció que le gustan los "Morochos". También fue muy directa respecto a la actitud económica de los varones, pidiendo "Que no sea rata".

Sobre las características físicas más generales, como la altura, Marta admitió que no es algo determinante en su historial personal. Al respecto confesó que "Y no sé, la verdad me encantaría decirte que me encantan los altos, pero no tengo mucho".

Sin embargo, hay otras comodidades que sí valora mucho a la hora de concretar un encuentro fuera de su hogar. Ella prefiere "Que tenga auto" para facilitar los traslados. Finalmente, la ubicación geográfica también juega un papel clave en sus preferencias, ya que busca a alguien "O que viva en Capital Federal, o cerca. Puede ser Vicente López".