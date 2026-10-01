Marta Fort sufrió un accidente en su debut en MasterChef Celebrity

Marta Fort tuvo un debut complicado en MasterChef Celebrity y terminó con un golpe luego de una exigente prueba que la obligó a romper un bloque de hielo para conseguir los ingredientes de su plato.

La hija de Ricardo Fort debía preparar chipirones, pero antes de comenzar a cocinar tuvo que extraerlos de una estructura congelada. Según contó después del programa, gran parte del tiempo disponible se le fue intentando romper el hielo.

“Creo que nos dieron 60 minutos para cocinar. Treinta estuve con el hielo”, explicó en diálogo con Marixa Balli sobre las dificultades que encontró durante el desafío.

El accidente de Marta Fort en MasterChef

En medio de los nervios y el esfuerzo, Fort terminó golpeándose, aunque recién tomó dimensión de lo ocurrido después.

“Tengo un chichón acá que ahora se me fue un poquito. Pero ni lo sentí, de los nervios”, reconoció. Además, contó que el frío le había congelado la mano, lo que complicó todavía más la manipulación de los elementos de cocina.

La participante aseguró que había practicado previamente junto a un chef y sabía cómo cocinar chipirones, pero no esperaba encontrarlos dentro de un bloque de hielo.

Durante la preparación también tuvo dificultades para mantener ordenada su estación y recurrió a algunos compañeros para poder avanzar. Entre ellos estuvieron Sebastián Presta y Grego Rossello. Pese a los contratiempos, consiguió terminar y presentar su plato ante el jurado.

Defendió su plato tras las críticas

Después de ver su participación en televisión, Marta Fort también opinó sobre la devolución que recibió y defendió especialmente la cocción del arroz.

“Yo le daba un siete. Yo me lo morfé todo el arroz”, sostuvo la joven, quien aseguró que le gusta comerlo “medio al dente”.

Finalmente, Fort recibió el delantal gris y deberá afrontar una nueva instancia dentro del certamen. Lejos de desanimarse, aseguró que intenta avanzar paso a paso dentro de la competencia.

“Plato a plato, como me dice mi chef. Ya de por sí me quedé tranquila con que yo pude entrar un plato”, expresó.

Su debut también generó repercusión en redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron con memes a los pedidos de ayuda, los nervios y el desorden que atravesó durante la preparación.