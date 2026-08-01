Martín, antes de la misa por las víctimas: “Estamos muy dolidos”

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, expresó su profundo dolor antes del comienzo de la misa en homenaje a las cuatro víctimas sanjuaninsa de la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil.

A minutos del inicio de la ceremonia en la Catedral San Juan Bautista, Martín se refirió al profundo impacto que provocaron las muertes de Carlos Heredia, Rubén Castro, Jorge Carbajal y Marcelo Germán Videla, quienes ocupaban cargos clave en Protección Civil, Bomberos y la Policía de San Juan. “Eran funcionarios de primer nivel. La verdad, estamos todos muy, muy dolidos”, manifestó el vicegobernador.

La breve declaración reflejó la conmoción que atraviesa el Gobierno provincial y toda la comunidad sanjuanina por la muerte de quienes cumplían funciones esenciales vinculadas a la seguridad, la protección civil y el combate de incendios.

La ceremonia religiosa comenzó a las 9 en la Catedral San Juan Bautista, donde familiares, compañeros, autoridades y vecinos se reunieron para despedir a las víctimas sanjuaninas de la tragedia aérea. Una vez finalizada la misa, está previsto el inicio del cortejo fúnebre, que recorrerá distintos puntos vinculados con las funciones que desempeñaban los fallecidos antes de dirigirse al Cementerio de la Capital, donde se realizará el sepelio.