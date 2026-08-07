Martín Bossi le robó la novia a Gallardo y lo vieron junto a Alina Moine

El ambiente del espectáculo se encuentra expectante ante el surgimiento de un posible vínculo sentimental entre dos figuras reconocidas. Según la información difundida por Pepe Ochoa, el humorista Martín Bossi y la periodista deportiva Alina Moine habrían compartido una velada privada con tintes románticos. El comunicador fue quien rompió el hermetismo al asegurar que "fueron vistos juntos Martín Bossi y Alina Moine" mientras exhibía una imagen de ambos en un establecimiento gastronómico.

Durante el encuentro, los presentes habrían observado detalles que sugieren una relación que trasciende la amistad. Ochoa detalló que la conductora tuvo atenciones especiales hacia el actor, quien anteriormente fue noticia por defender a la selección con la frase "nunca subestimen un argentino" durante el Mundial. El periodista relató que "ella le regaló el libro que tiene y también le regaló un perfume que se lo dedicó con la frase: ‘Para cuando lo uses conmigo’" como parte de los obsequios intercambiados esa noche.

La situación no se limitó únicamente a la cena, ya que el comportamiento de la pareja al retirarse llamó la atención de los testigos. El informante dio por finalizado el misterio sobre el paradero de los protagonistas al afirmar que "se fueron juntos del lugar y manito va, manito viene" en referencia a la cercanía física que mantuvieron. Hasta el momento, ni el artista que atravesó etapas donde "no tenía muchas ganas de vivir" ni la periodista han realizado declaraciones para confirmar o desmentir los trascendidos que surgieron tras la difusión de la fotografía.