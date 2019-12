Martín Campaña cada vez más cerca del arco del Cruz Azul

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El arquero uruguayo de Independiente, Martín Campaña, está cada vez más cerca de pasar a custodiar la valla del Cruz Azul, de México, por una suma que rondará los cuatro millones de dólares.



El vicepresidente primero de la institución, Pablo Moyano, junto al secretario general Héctor Maldonado y el gerente general Francisco Rivas, estuvieron reunidos en las últimas horas en la capital mexicana con dirigentes de los 'Azules', con los que mantuvieron "negociaciones" para acordar la cifra de la transferencia.



Al final, según le contó a Télam una fuente del club de Avellaneda, la operación se hará "en cuatro millones de dólares, aunque no se pudo cerrar aún" porque el club de la MX, que se encuentra gerenciado, pretende primero definir quién será su próximo gerente deportivo, cargo para el que están postulados Carlos López de Silanes, ex Director deportivo de Necaxa, y Humberto Valdés, ex jugador del Cruz Azul.



El nuevo gerente debería dar el visto bueno para la adquisición de Campaña, que podría concretarse en las próximas horas.



En tanto en las arcas de Independiente ingresarán 500 mil euros, en los próximos días, por el saldo final que debe abonar Arsenal de Inglaterra por el pase del arquero Emiliano Damián Martínez, quien en 2009 había adquirido el 65 por ciento del fichaje, sin que el juvenil valor, por ese entonces, hubiese debutado en la primera división del club de Avellaneda.



La operación contenía un bonus complementario por disputar diez partidos con los Gunners -ya alcanzó los 14-, al tener mayor continuidad en este año, debido a que en las temporadas anteriores el Arsenal lo cedía a préstamo a otros clubes.



El primer refuerzo que tendrá Independiente para su defensa será Francisco Delorenzi, el joven zaguero que regresa al club al cumplir el año de contrato a préstamo en el Deportivo Cali, de Colombia, que no hizo uso de la opción de su pase por 700 mil dólares, pese al buen rendimiento que mostró en 19 partidos.



Delorenzi, de 21 años, que no debutó todavia en la primera del 'Rojo', goza de una muy buena estima de parte del director técnico Fernando Berón, que lo dirigió en la Reserva y que será confirmado para continuar al frente del primer equipo en 2020.



Por otra parte, Independiente estrenará una camiseta azul con una ancha cruz blanca en el pecho, complementada con pantalón y medias azules, frente a Banfield por la 16ta fecha de la Superliga, a jugarse el viernes a las 21.10 en Avellaneda, con arbitraje de Pablo Dóvalo.



Para esta ocasión, el técnico repetiría la formación que igualó con Aldosivi (0-0) en la fecha anterior. Entonces, la formación nuclearía a Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Gastón Silva; Pablo Pérez y Nicolás Domingo; Domingo Blanco, Martín Benítez y Cecilio Domínguez; Silvio Romero.



Esto lo definirá Berón en la práctica de mañana a las 17.00 en el predio de Villa Domínico, a puertas cerradas, desde donde luego el plantel se concentrará en el hotel Scala.