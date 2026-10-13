Martín Candalaft será papá por primera vez: "Es nena y se llamará Helena"

El periodista Martín Candalaft y su esposa Mariela atraviesan una etapa de pura felicidad. Se convertirán en padres por primera vez en marzo. Actualmente cursan el quinto mes de gestación. El integrante de El diario de Mariana confesó: "Es una nena y se llamará Helena". La noticia revolucionó a sus padres, Marcela y Daniel, y a su hermano Gonzalo. Incluso la perrita de la pareja, Amanda, ya manifestó celos.

Martín Candalaft y Mariela se casaron el 8 de noviembre tras conocerse por Instagram en 2021. Ella es abogada de 32 años y gerenta en una petrolera. El comunicador de 36 años habló sobre la llegada de la beba. "Nos enteramos el 28 de junio, cuando ya estaba de un mes y fue hermoso", expresó. Además, sobre su rol como padre, aseguró: "Ya sé lo que es tener a alguien a cargo y soy re pesado, me imagino que con un hijo voy a ser igual".

Su carrera comenzó tras estudiar en Deportea y trabajar en Somos Zona Norte. En 2013 entró como asistente a El diario de Mariana en Eltrece. Recordó que su sueldo creció en ese momento de $1000 a $4000 por mes. Luego debutó como cronista en el caso Ángeles Rawson. Más tarde le escribió por WhatsApp a Daniel Hadad para redactar en Infobae. Hoy también se destaca como columnista en Radio La Red AM910.

Actualmente impulsa su canal de YouTube, Racconto, y tuvo un paso por Bondi. Su meta es volcarse por completo a las plataformas digitales en tres años. "En tres años como mucho mi objetivo es dedicarme solo a eso porque es un poco estresante trabajar en los medios tradicionales", señaló. Fuera del trabajo, comparte una gran amistad con colegas como Mauro Szeta, Rolando Barbano y Ricardo Canaletti, sin sentir competencia entre ellos.

En su vida privada es una persona hogareña a la que le gusta limpiar y cocinar. Su gran pasión es ir a la cancha a ver a River Plate. "Ver a River es un cable a tierra y cuando pierde un partido me arruina el día y la paso como el culo", manifestó el periodista. Con la llegada de su hija en camino, disfruta del presente junto a su familia mientras proyecta su futuro en los nuevos medios de comunicación.