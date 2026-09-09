El episodio ocurrió en el Estadio El Teniente de Rancagua, luego del encuentro en el que Unión La Calera perdió ante O’Higgins por la Liga de Primera de Chile.

Cicotello comenzó a sentirse mal minutos después del partido y de haber brindado la conferencia de prensa correspondiente. Ante la descompensación, el cuerpo médico del estadio activó el protocolo de emergencia y le realizó los primeros controles.

Por la situación, los profesionales resolvieron trasladarlo de urgencia en ambulancia hacia un centro asistencial para realizarle estudios y mantenerlo bajo monitoreo.

El parte médico de Unión La Calera

El club chileno confirmó que el entrenador santafesino había sufrido una arritmia cardíaca posterior al encuentro disputado en Rancagua.

Según informó la institución, Cicotello respondió favorablemente a las maniobras de compensación y al tratamiento recibido en el hospital.

Horas después, Unión La Calera comunicó que la evolución del entrenador había sido positiva y que sus parámetros cardiológicos se encontraban estabilizados.

Tras permanecer bajo observación preventiva, el técnico recibió el alta y pudo regresar a su hogar junto al resto de la delegación.

Quién es Martín Cicotello

Cicotello tiene 45 años y actualmente dirige a Unión La Calera. El entrenador argentino también tuvo un paso por Independiente Rivadavia de Mendoza.

El equipo chileno atraviesa un complicado presente deportivo. Después de 22 fechas, suma 14 puntos y ocupa el último lugar de la tabla, a siete unidades de Cobresal, que se encuentra en la posición anterior.

La situación deportiva también genera preocupación por la pelea por evitar el descenso en la segunda parte del campeonato.

Cuándo podría volver a dirigir

Si continúa evolucionando favorablemente y los controles médicos no presentan inconvenientes, Cicotello podría regresar al frente del equipo en el próximo compromiso de Unión La Calera.

El conjunto “Cementero” tiene previsto enfrentar a Deportes Limache el lunes 14 de septiembre, en el estadio Nicolás Chahuán.

Por el momento, el entrenador deberá continuar con controles preventivos antes de reincorporarse formalmente a las prácticas del plantel profesional.