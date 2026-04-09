El tenor marplatense Martín Masiello se presentará por primera vez en San Juan el próximo viernes 17 de abril a las 21:30 en el Teatro Sarmiento, en una fecha que marca no solo un hito dentro de su gira nacional, sino también un anhelo personal largamente postergado. “Estoy muy contento de estar yendo por primera vez allá a San Juan”, expresó en su primera entrevista con DIARIO HUARPE, y agregó: “era una deuda pendiente que tenía conmigo mismo de querer poder estar”.

La llegada del artista a la provincia se da en el marco de un recorrido que lo encuentra reconectando con el país luego de años de experiencia internacional. “He viajado muchísimo, he estado fuera del país nueve años más o menos, y este año me propuse decir: vengo a la Argentina y voy a estar haciendo giras en todos lados de nuestro país”, señaló, en una decisión que define su presente artístico.

El espectáculo que presentará en la Sala Principal del Teatro Sarmiento propone un cruce de géneros que rompe con las estructuras tradicionales de la música lírica. “Yo soy cantante lírico, pero en mis conciertos se van a encontrar desde música lírica a Queen, a canciones de Sandro, canciones napolitanas, hay de todo un poquito”, explicó, dando cuenta de una identidad artística que se construye desde la diversidad y la búsqueda de cercanía con el público.

En ese sentido, la experiencia escénica no se limita únicamente a la voz. El show que llega a San Juan es el mismo que fue distinguido en los Premios Estrella de Mar durante la última temporada en Mar del Plata, y que se caracteriza por un importante despliegue técnico y humano. “Somos toda una producción. Vamos a estar llevando músicos en vivo, una orquesta, iluminadores, sonidistas. Ya tenemos todo un equipo preparado, el show está montado y lo llevamos a todos los tours”, detalló el artista.

Sin embargo, más allá de la dimensión técnica, Masiello pone el acento en la conexión emocional que se genera en cada presentación, especialmente con el público argentino. “Cuando estoy cantando siento que estoy en familia. Eso no me pasa en ningún lado del mundo”, afirmó, al tiempo que evocó sus experiencias en países como Japón. “Allá me han recibido con muchísimo cariño, pero la calidez argentina es distinta. Es como estar en un fogón con la familia, incluso si hay 1.000 personas”.

Esa dimensión íntima también atraviesa su concepción de la música como forma de vida. “Para mí significa todo. Es mi vida”, sostuvo. Y profundizó: “fue una forma de desconectar de momentos difíciles y de encontrar un lugar donde ser feliz”. En ese camino, la figura de su abuelo aparece como central, no solo como guía artística sino como sostén emocional desde sus inicios.

El concierto, según anticipa, tendrá esa misma lógica de contrastes que define su historia: momentos de profunda intimidad —como interpretaciones a capella— seguidos por pasajes de gran intensidad junto a la orquesta. “No es solamente cantar, es compartir con la gente. Cantar con la gente es lo que me apasiona”, resumió.

Así, la presentación del 17 de abril no será solo una fecha más dentro de su gira, sino un encuentro esperado, tanto para el artista como para el público sanjuanino, en el que la música se propone como puente entre trayectorias, emociones y territorios. Las entradas están disponibles en www.entradaweb.com y van de $25.000 a $45.000.