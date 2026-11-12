Un nuevo capítulo del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi quedó expuesto este jueves 12 de noviembre, luego de que se difundiera un video del fuerte enfrentamiento entre el futbolista y Martín Migueles, actual pareja de la conductora. En las imágenes, registradas frente a efectivos policiales en Nordelta, el empresario lanzó amenazas contra el delantero del Galatasaray y lo desafió a pelear.

El episodio ocurrió el viernes 6 de noviembre en la denominada "Casa de los Sueños", ubicada en el barrio privado La Isla, en Nordelta. El enfrentamiento se produjo durante un operativo policial relacionado con un conflicto familiar por una de las hijas de Icardi y Wanda Nara.

La grabación, difundida por el programa DDM de América TV, muestra cómo Migueles increpa al futbolista mientras los policías intentan evitar que la discusión pase a mayores. "Yo soy un pibe grande, a mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, Mauro", expresó Migueles, visiblemente alterado.

Luego, el empresario lanzó una advertencia directa: "Yo no soy L-Gante, yo no soy Maxi López", en referencia a dos exparejas de Wanda Nara. Segundos después, agregó la frase que provocó mayor repercusión: "Yo te rompo la boca".

El enfrentamiento frente a la Policía

Mientras Migueles continuaba con sus provocaciones, Icardi insistía en que cualquier reclamo relacionado con su hija debía resolverse mediante una orden judicial.

El empresario volvió a desafiarlo a pelear y aseguró que, si volvían a encontrarse, deberían enfrentarse físicamente.

Ante esa situación, el futbolista advirtió a los efectivos que estaban presenciando amenazas en su contra. La intervención policial permitió evitar que el intercambio verbal derivara en una pelea.

Según publicó Infobae, la grabación fue realizada por el propio Icardi y posteriormente presentada ante la Justicia como parte del material aportado para respaldar su versión de los acontecimientos.

La investigación judicial y la respuesta de Migueles

La difusión del video coincidió con la declaración de Mauro Icardi ante la Fiscalía de Tigre, donde se presentó este jueves en el marco de una causa por presuntas lesiones leves agravadas contra una de sus hijas.

El futbolista permaneció más de una hora en la dependencia judicial y presentó elementos para sostener su defensa. Icardi niega haber ejercido violencia contra la menor, mientras la Justicia investiga lo ocurrido.

Por su parte, Migueles se refirió a la discusión en declaraciones que hizo llegar a la periodista Marina Calabró. Según publicó TN, el empresario aseguró que el futbolista lo había provocado previamente. "Icardi me venía insultando y yo reaccioné. Reaccioné como en el barrio", sostuvo.

Además, manifestó su preocupación por la posibilidad de que la Justicia disponga una restricción de acercamiento.

La aparición de las imágenes volvió a poner en el centro de la escena la conflictiva relación entre Wanda Nara e Icardi, esta vez con la intervención directa de la actual pareja de la conductora.