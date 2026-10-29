Martín Palermo llevó a Platense a la final de la Copa Argentina 2026 y, después de la clasificación, sorprendió al hablar sobre la posibilidad de enfrentar a Boca en la definición. El entrenador del Calamar reconoció que desea que el Xeneize gane todos los torneos que disputa, aunque eso podría derivar en un cruce especial contra el club del que es ídolo y máximo goleador histórico.

“¿Si quiero que Boca sea campeón de la Sudamericana? Sí, pero quiero que sea campeón de todo. Si también termina dentro de los tres primeros de la Anual, clasifica a la Libertadores. Y que después vaya a la final de la Copa Argentina”, expresó Palermo en diálogo con TyC Sports.

El técnico aclaró que todavía falta un paso para que ese enfrentamiento se concrete. Boca debe disputar la semifinal ante Banfield, por lo que evitó anticipar qué podría suceder en una eventual final entre ambos equipos.

“Es el deseo de que Boca gane todos los frentes que tiene. Después veremos, todavía ellos tienen que jugar el partido con Banfield. No apresuremos eso”, señaló. Y, sobre la posibilidad de cruzarse con el Xeneize por el título, concluyó: “La Copa Argentina lo veremos cuando toque”.

Platense llegó a la final por penales

El equipo dirigido por Palermo consiguió el pase a la definición luego de empatar 1-1 con Atlético Tucumán en Salta y ganar 5-4 en la tanda de penales. El arquero Juan Pablo Cozzani fue protagonista al contener el remate decisivo.

Tras el encuentro, el entrenador destacó el esfuerzo del plantel y la convicción con la que afrontó la semifinal. “Hoy tuvimos esa recompensa y esa cuota de suerte que no llega por sí sola. Llega por deseo, convicción y hambre”, afirmó.

Además, valoró la unión del grupo y consideró que el equipo se encuentra más fuerte que en la final de la Copa de la Liga 2023, cuando cayó ante Rosario Central.

Cuándo se define el rival de Platense

Boca y Banfield jugarán la otra semifinal de la Copa Argentina el sábado 14 de noviembre, a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador será el rival de Platense en la final, prevista para el 2 de diciembre.

De esta manera, el Calamar ya tiene asegurado su lugar en la definición y espera conocer a su adversario. Mientras tanto, Palermo dejó en claro su deseo de que Boca siga avanzando en sus competencias, aunque la posibilidad de enfrentarlo por la Copa Argentina todavía depende del resultado de la semifinal.