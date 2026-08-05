Martín Palermo está muy cerca de volver a ser el entrenador de Platense. Tras la salida de Walter Zunino, la dirigencia del Calamar alcanzó un acuerdo de palabra con el exdelantero y solo restan detalles para oficializar su regreso al club de Vicente López.

La decisión llega en medio de un delicado presente futbolístico para Platense, que viene de sufrir una dura goleada por 4-0 ante Talleres y atraviesa un momento de tensión luego del escándalo protagonizado por el capitán Ignacio Vázquez con dos plateístas.

Antes de avanzar por Palermo, la dirigencia había mantenido conversaciones con Gustavo Costas, pero el entrenador rechazó la propuesta.

De no surgir imprevistos, Palermo iniciará así su segundo ciclo al frente del Calamar, después de una primera etapa que dejó uno de los capítulos más importantes de la historia reciente del club.

Cómo fue el primer ciclo de Palermo en Platense

El Titán dirigió a Platense durante 2023 y estuvo al frente del equipo en 46 partidos.

Su campaña terminó con 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas.

El principal logro de aquel proceso fue llevar al Calamar hasta la final de la Copa de la Liga, instancia en la que perdió 1-0 ante Rosario Central.

Ahora, Palermo tendrá la misión de recuperar a un equipo que atraviesa un escenario completamente diferente y que necesita resultados inmediatos.

La última experiencia de Palermo

La última experiencia del entrenador fue en Fortaleza de Brasil, donde asumió en septiembre de 2025 y permaneció hasta diciembre de ese año.

Durante ese período dirigió 17 partidos, con ocho triunfos, cuatro empates y cinco derrotas.

Sin embargo, no pudo evitar el descenso del conjunto brasileño y terminó dejando el cargo.

Antes de dirigir en Brasil, Palermo también tuvo experiencias como entrenador en Olimpia de Paraguay, Aldosivi, Curicó Unido, Pachuca, Unión Española, Arsenal y Godoy Cruz.

Los dos grandes desafíos que tendrá Palermo

Si finalmente se oficializa su regreso, Palermo tendrá dos objetivos inmediatos y de enorme importancia.

El primero será levantar la campaña de Platense en el Torneo Clausura. El Calamar apenas consiguió un punto en sus primeras presentaciones y actualmente se encuentra último en la Zona A, por lo que necesita comenzar a sumar para salir de la parte baja.

El segundo desafío será todavía más exigente: la Copa Libertadores.

Platense debe disputar los octavos de final frente a Coquimbo Unido de Chile, en una serie que comenzará el 12 de agosto en Vicente López.

La revancha se jugará una semana después en territorio chileno.

Con apenas días para trabajar antes del primer partido internacional, Palermo deberá intentar recuperar rápidamente la confianza del plantel y encontrar respuestas futbolísticas para afrontar una seguidilla decisiva.

El posible regreso del Titán llega así en un momento crítico para Platense, pero también con la posibilidad de repetir una historia que ya tuvo un capítulo exitoso: su primera etapa terminó con el Calamar jugando una final y ahora tendrá la misión de devolverlo a los primeros planos.