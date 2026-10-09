La clasificación de Las Águilas a una nueva final del mundo se vivió con emoción dentro del cuerpo técnico argentino. Después de la goleada 4 a 0 ante Italia en las semifinales de los World Skate Games Asunción 2026, Martín “Pichu” Riveros, preparador físico de la Selección Argentina Senior femenina de hockey sobre patines, habló con DIARIO HUARPE y expresó su alegría por haber alcanzado uno de los objetivos centrales del equipo.

“La verdad que muy contento, es algo que veníamos a buscar, jugar hasta la final. Yo creo que las chicas se lo merecían por todo el trabajo que venimos haciendo hace dos meses”, afirmó Riveros tras el triunfo.

El integrante del cuerpo técnico remarcó que llegar al partido decisivo era una meta que el plantel se había propuesto desde el comienzo de la preparación. Ahora, con la clasificación asegurada, el desafío pasa por llegar en las mejores condiciones físicas y deportivas al encuentro que definirá el título mundial.

Corregir errores y recuperar la confianza

Riveros también explicó que el equipo había trabajado sobre los errores cometidos en partidos anteriores, con la intención de reducir las equivocaciones y aprovechar mejor las oportunidades frente al arco.

“Los errores los habíamos pagado muy caros, entonces la idea era no cometer más errores y jugar. Ellas saben jugar, son buenas jugadoras todas”, señaló.

El preparador físico destacó, además, que al equipo le había costado convertir algunas de las situaciones generadas durante los encuentros previos. Ante Italia, la eficacia ofensiva apareció en un momento clave y permitió sellar el pase a la final con una diferencia contundente.

El resultado fue un impulso para un seleccionado que busca sumar su séptima corona mundial y cerrar con una consagración el trabajo realizado durante los últimos dos meses.

Hielo, suplementación y descanso para llegar a la final

Tras una semana de alta exigencia y varios partidos consecutivos, la recuperación física se convirtió en una prioridad para el cuerpo técnico.

Riveros detalló que las jugadoras realizarían inmersiones en hielo, tomarían la suplementación prevista y tendrían especial atención al descanso antes del partido decisivo.

“La idea es tomar toda la suplementación que se pueda para mañana estar bien y después darle mucha prioridad al descanso. Va a ser fundamental para mañana”, explicó.

El preparador físico indicó que los profesionales que acompañan al equipo ya estaban trabajando para que las deportistas pudieran recuperarse y volver a competir en las mejores condiciones posibles.

La planificación será clave para afrontar una final en la que el desgaste acumulado puede influir en el rendimiento de ambos equipos.

La preocupación por Luciana Agudo

Además de la alegría por la clasificación, Riveros se refirió a la situación de la capitana de la Selección, Luciana “Luchi” Agudo, quien tuvo una participación limitada ante Italia debido a una molestia en la rodilla que le impidió continuar jugando.

“Parece que es una distensión del ligamento. Estamos un poquito preocupados también como cuerpo técnico y hay que esperar a ver cómo responde”, manifestó.

El preparador físico señaló que el equipo médico estaba trabajando sobre la zona afectada, aunque todavía debían esperar la evolución de la jugadora para conocer con mayor precisión el alcance de la lesión y sus posibilidades de estar en la final.

La situación de Agudo representa una preocupación para Las Águilas en la antesala del encuentro decisivo. Mientras aguardan novedades, el plantel concentra sus esfuerzos en la recuperación y en preparar el partido que puede darle una nueva estrella mundial al hockey argentino.