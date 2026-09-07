Martín Seefeld reveló que se separó de su esposa después de 35 años

Martín Seefeld sorprendió al revelar un aspecto desconocido de su vida personal al confirmar que está separado de Valeria Giuliani, con quien compartió 35 años de pareja y tuvo a sus dos hijos, Pedro y Lola. Habitualmente reservado con su intimidad, el artista se refirió a esta nueva etapa durante su participación en Almorzando con Juana.

A pesar de tomar caminos separados, Seefeld dejó en claro que preservan un trato basado en el afecto. “Es muy amiga, pero es la vida”, comenzó expresando sobre Giuliani, quien siempre mantuvo un perfil bajo y alejada de la exposición mediática.

Durante la charla, Patricia Echegoyen intervino para relatar su experiencia personal y sugirió la opción de un retorno. “No se sabe, por ahí vuelven. Nosotros estuvimos un tiempito separados y volvimos. Las segundas vueltas se pueden dar”, le comentó la actriz. Ante ese planteo, Seefeld manifestó: “En la vida todo puede suceder. La vida tiene procesos, momentos en los que uno tiene que respetarse y es normal que suceda”.

El actor optó por valorar positivamente el tiempo compartido y la construcción familiar. “Todas las cosas, independientemente de lo que suceda, hay que vivirlas como un éxito. Estuve en pareja 35 años y formé una familia con dos hijos hermosos”, destacó.

Respecto a las causas que derivaron en el distanciamiento, aclaró que la decisión respondió a las transformaciones individuales con el transcurrir de los años. “Tiene que ver con el crecimiento de cada uno, con la forma de ver la vida”, explicó el actor. En esa línea, remarcó la relevancia de resguardar los lazos familiares: “Todo se tiene que hacer con amor, con respeto y entendiendo que uno puede no estar en pareja, pero que hay una familia”.

Echegoyen también le consultó si el cierre del vínculo se produjo en buenos términos. “Sí, porque si no hubiese terminado bien sería mucho más complejo”, aseguró. Sobre el contacto cotidiano que mantienen en la actualidad, Seefeld detalló la dinámica actual entre ambos: “Nos vemos muy poco, pero hablamos mucho”. De este modo, la expareja transita un nuevo período sin que la separación implique el fin del proyecto familiar construido.