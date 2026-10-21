La emoción de crear y ensayar en equipo. Pensando en la nueva temática que plantea la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Sol en torno al "Parque Triásico", el trabajo conjunto de músicos sanjuaninos lograron terminar la canción oficial de este año.

Esta experiencia colectiva al momento de la composición, interpretación y grabación, dentro del estudio, dejó vivencias profundas en los artistas que participaron de todo el proceso.

Con letra y melodía original de Lucio Flores, la canción “Huellas de nuestra tierra”, cuenta con las voces de Martina Flores (su hermana) y Andrés Cantos, junto a la labor sonora de Cristian Jorquera y Leo Quiroga.

En la intimidad del estudio de grabación, Martina y Andrés detallaron a DIARIO HUARPE la experiencia que tuvieron, no solo en el abordaje sonoro o rítmico, sino también la conexión artística y la dimensión humana que les toco vivir durante la cocina creativa.

En primer lugar, Cantos compartió su entusiasmo: "Trabajar con Martina siempre es un placer porque es una artista muy completa, es una persona muy versátil y además, canta como los dioses".

El músico también se refirió al rol de la producción y la dirección creativa: "Con Lucio siempre es un placer, es el capitán, siempre es como un libro abierto que nos brinda muchas cosas y muchas ideas".

Sobre el espíritu colaborativo de la obra, Cantos remarcó que el objetivo principal fue la integración artística en comunidad: "La idea no es que seamos nosotros, sino que seamos todos en esta hermosa obra que se lleva a cabo en pos de lo que se está reflejando, que es el 'Parque Triásico'. Creo que el espíritu que convoca, es vernos todos unidos con un San Juan mucho más fuerte", expresó.

Por otro lado, Martina Flores expresó su alegría por formar parte del proyecto y a la vez, respaldó la convocatoria abierta para que otros músicos propongan diferentes versiones y arreglos del tema musical que acompañará la fiesta: "estoy feliz de formar parte de esta iniciativa , interpretando la canción oficial de esta edición. Este año, por primera vez, se propone un concurso de versiones, una oportunidad muy linda para que los músicos puedan apropiarse de esta obra, llevarla a su propio estilo y hacerla propia desde su identidad artística", dijo la cantautora.

"Me parece muy valioso que la Fiesta abra este espacio para que otros artistas también puedan participar, expresarse y tener visibilidad en uno de los eventos culturales más importantes de nuestra provincia", agregó.

Además, destacó que las versiones seleccionadas "podrán formar parte del contenido que se proyectará en los escenarios de la Fiesta, lo que representa una oportunidad concreta para que el trabajo de los músicos llegue a un público mucho más amplio". Y terminó diciendo que "ojalá muchos músicos se sumen, porque no hay una sola manera de interpretar una canción: cada artista puede aportar su mirada, su sonido y su identidad. Y qué mejor que hacerlo a través de una canción que nos representa como sanjuaninos".

Para artistas sanjuaninos

A partir de este lanzamiento, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, puso en marcha el concurso oficial “Versiones de Canción Oficial FNS 2026”, bajo el lema "Una canción, muchas formas de cantarla y tocarla, una misma identidad". La propuesta está destinada a solistas, dúos, tríos, bandas, coros y agrupaciones de toda la provincia, tanto emergentes como consolidadas.

Los participantes deben interpretar "Huellas en mi tierra" con libertad de explorar nuevos géneros, ritmos y arreglos. Para participar, los interesados deben: grabar un video en formato horizontal (de entre 1 y 3 minutos o de la duración completa); publicarlo en Instagram (cuenta pública) etiquetando a @fnsoloficial y utilizando el hashtag #miversioncancionfns. Completar el formulario de inscripción digital en el sitio web oficial de la Fiesta (www.fiestanacionaldelsol.com).