El Superclásico entre Boca y River tuvo un arranque cargado de tensión y una expulsión que desató la polémica en La Bombonera. Lucas Martínez Quarta recibió la tarjeta roja a los nueve minutos del primer tiempo por una infracción sobre Miguel Merentiel y, mientras abandonaba el campo de juego entre silbidos e insultos, protagonizó un gesto provocador dirigido a los hinchas del Xeneize.

El defensor del Millonario fue expulsado luego de sujetar por la espalda al delantero uruguayo cuando intentaba avanzar hacia el arco. Tras la intervención del VAR, el árbitro Nicolás Ramírez consideró que la acción había impedido una ocasión manifiesta de gol y decidió mostrarle la tarjeta roja directa.

Sin embargo, la polémica no terminó con la decisión arbitral. Visiblemente molesto por la expulsión, Martínez Quarta caminó hacia uno de los costados de la cancha y, antes de dirigirse a los vestuarios, juntó ambas manos para formar un 3-1 con los dedos.

El gesto de Martínez Quarta que recordó la final de Madrid

La señal realizada por el defensor tuvo una referencia directa a uno de los partidos más recordados de la historia de River: la final de la Copa Libertadores 2018, disputada el 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu.

En aquella oportunidad, el Millonario derrotó a Boca por 3-1 en el partido de vuelta y se consagró campeón de América. Martínez Quarta formó parte del equipo titular que consiguió aquella histórica victoria en Madrid.

Por eso, en medio de los insultos que recibió desde las tribunas de La Bombonera, el futbolista decidió responder con una referencia al resultado de aquella final. La provocación se produjo mientras abandonaba el terreno de juego, sin necesidad de establecer contacto visual con los simpatizantes locales.

Una expulsión que quedó entre las más rápidas del Superclásico

Más allá del gesto, la tarjeta roja de Martínez Quarta también dejó un dato estadístico destacado. Con su salida a los nueve minutos del primer tiempo, se convirtió en el segundo futbolista expulsado más rápidamente en la historia de los Superclásicos.

El récord continúa en manos de Reinaldo "Mostaza" Merlo, quien vio la tarjeta roja a los ocho minutos durante un enfrentamiento disputado en La Bombonera en 1980. En aquella oportunidad, Boca terminó imponiéndose por 1-0.

La expulsión obligó a River a afrontar prácticamente todo el encuentro con un jugador menos y condicionó el planteo del equipo desde los primeros minutos.

De esta manera, Martínez Quarta quedó nuevamente en el centro de la escena, tanto por la decisión arbitral que provocó su salida anticipada como por la provocación que dirigió a los hinchas de Boca, en un Superclásico que comenzó con una elevada temperatura dentro y fuera del campo de juego.