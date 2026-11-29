River consiguió la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura luego de vencer 1-0 a Instituto en Córdoba y uno de los protagonistas de la noche fue Lucas Martínez Quarta. El defensor dejó una promesa para los hinchas del Millonario y expresó su confianza en que el equipo terminará consagrándose campeón.

En una entrevista posterior al encuentro, el periodista Luciano Aimar le consultó qué mensaje quería transmitirles a los simpatizantes después de conseguir el pase a la siguiente instancia. La respuesta del Chino fue directa y no dejó lugar a dudas: “Nada, que vamos a salir campeones”.

La ilusión de dar la vuelta olímpica

El defensor se mostró convencido de las posibilidades del equipo en la recta final de la temporada. Su declaración llegó después de una victoria importante frente a Instituto, que le permitió a River meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Martínez Quarta fue suplente una vez más en el encuentro disputado en Alta Córdoba. Su última participación había sido en la derrota frente a Boca, partido en el que fue expulsado en el inicio.

River ya conoce a su próximo rival

Con la clasificación asegurada, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo comenzó a enfocarse en el próximo desafío: la semifinal frente a Independiente. El encuentro se disputará en el estadio Monumental, donde el Millonario buscará dar otro paso hacia el título.

La promesa de Martínez Quarta reflejó la confianza del plantel en la posibilidad de cerrar la temporada con una consagración. Ahora, River tendrá que respaldar esa ilusión dentro de la cancha ante el Rojo.