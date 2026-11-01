Lucas Martínez Quarta volvió a quedar en el centro de la escena durante el Superclásico entre Boca y River, disputado este domingo 1 de noviembre en La Bombonera. El defensor del Millonario fue expulsado a los nueve minutos del primer tiempo, luego de una intervención del VAR, y dejó a su equipo con diez jugadores en uno de los encuentros más importantes del Torneo Clausura 2026.

La jugada se produjo cuando Miguel Merentiel recibió un pase en profundidad de Santiago Ascacibar y quedó en posición de avanzar hacia el arco rival. Martínez Quarta sujetó al delantero uruguayo y el árbitro Nicolás Ramírez, tras revisar la acción en el monitor, decidió mostrarle la tarjeta roja por impedir una ocasión manifiesta de gol.

La expulsión obligó al entrenador Leonardo Ponzio a modificar rápidamente su planteo. Para reorganizar la defensa, dispuso el ingreso de Lautaro Rivero en reemplazo de Lucas Beltrán, por lo que River perdió a su centrodelantero titular cuando el partido recién comenzaba.

Las expulsiones que marcaron la carrera de Martínez Quarta en River

El episodio ante Boca no fue el primero que protagonizó el defensor con la camiseta del Millonario. A lo largo de sus dos etapas en el club, Martínez Quarta acumuló antecedentes disciplinarios que condicionaron a su equipo en distintos compromisos.

Uno de los primeros ocurrió el 28 de octubre de 2018, cuando recibió una tarjeta roja frente a Aldosivi, en un encuentro que River terminó ganando por 1-0.

Años después, el 13 de septiembre de 2025, volvió a ser expulsado durante el enfrentamiento ante Estudiantes de La Plata. En aquella oportunidad, recibió dos tarjetas amarillas en pocos minutos: la primera por una infracción sobre Santiago Ascacibar y la segunda por una falta contra José Sosa. Pese a jugar buena parte del encuentro en inferioridad numérica, River consiguió imponerse por 2-1.

Otro antecedente se produjo en abril de 2026, durante un partido de Copa Sudamericana frente a Blooming. El defensor cometió una infracción sobre Bayron Garcés cuando el delantero se dirigía hacia el arco. Después de la revisión del VAR, el árbitro sancionó la falta y ordenó su expulsión a los cinco minutos de juego, aunque la acción había ocurrido antes de cumplirse los dos minutos.

Con la nueva tarjeta roja frente a Boca, Martínez Quarta volvió a perjudicar a River en un encuentro de máxima exigencia. Su salida anticipada modificó el desarrollo del Superclásico y obligó al conjunto de Núñez a afrontar prácticamente todo el partido con un futbolista menos.