Lucas Martínez Quarta tomó una decisión sobre su futuro y continuará vinculado a River, despejando una de las incógnitas que rodeaban al plantel durante el mercado.

El defensor había quedado en el centro de las especulaciones por distintas posibilidades que podían modificar su futuro, pero la determinación final fue mantenerse en Núñez y seguir formando parte del proyecto deportivo del Millonario.

La situación del marcador central había generado expectativa en River, que sigue atento a los movimientos del mercado y a las decisiones que puedan afectar la conformación de su plantel.

Un jugador importante para River

Martínez Quarta es uno de los defensores con mayor experiencia dentro del equipo y su continuidad representa una noticia importante para el cuerpo técnico.

El futbolista conoce el club y cuenta con recorrido internacional, luego de su experiencia en el fútbol europeo antes de regresar al Millonario.

En una entrevista reciente, el propio defensor recordó la importancia que tuvo el contacto con Marcelo Gallardo en decisiones determinantes de su carrera y aseguró que aquel llamado “cambió todo” en su recorrido futbolístico.

River mantiene una pieza clave

La decisión permite a River conservar una alternativa importante para su estructura defensiva. En un plantel que continúa atravesando movimientos y definiciones, la continuidad de Martínez Quarta reduce una de las dudas que existían en torno al futuro inmediato de algunos futbolistas.

El Millonario buscará ahora mantener estabilidad en un sector clave del equipo mientras avanza en los objetivos de la temporada.

La decisión final

Luego de las versiones y las posibilidades que aparecieron alrededor de su futuro, Martínez Quarta decidió seguir en River.

Para el defensor, la historia con el club continúa. Y para el Millonario, su permanencia representa la continuidad de un jugador con experiencia, identificación y conocimiento de las exigencias de vestir la camiseta de Núñez.