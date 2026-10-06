La Selección Argentina Sub 19 masculina empató 2 a 2 frente a Italia en la tercera fecha del Mundial de Hockey sobre Patines, en el marco de los World Skate Games Asunción 2026. Después del encuentro, Martino Mercado habló con DIARIO HUARPE y destacó principalmente la actitud del equipo durante un partido intenso y trabado.

El empate dejó una sensación agridulce en el arquero argentino, aunque consideró que el equipo nunca resignó su intención de buscar la victoria.

“Un poco de sabor amargo por el empate, pero contento por la actitud que el equipo nunca fue para atrás y fuimos a ganar”, expresó Mercado en diálogo con este medio.

El arquero ingresó con el partido ya comenzado y tuvo que meterse rápidamente en el ritmo de un encuentro de mucha intensidad. Tras su actuación, valoró la confianza que recibió por parte del cuerpo técnico.

“Bien, agradecido al técnico por haberme metido con el partido que estaba comenzado y contento”, señaló.

La importancia de transmitir tranquilidad

Mercado también habló sobre uno de los aspectos fundamentales de su función dentro de la cancha. Para el arquero, poder mantenerse tranquilo es clave para transmitir seguridad al resto del seleccionado.

“Es algo muy importante estar tranquilo y mejor si le podemos dar confianza al equipo”, explicó durante la entrevista.

Argentina consiguió así cerrar la fase de grupos en el tercer puesto y avanzar a la instancia eliminatoria. Ahora, el seleccionado deberá cambiar rápidamente el foco y prepararse para su próximo desafío.

Francia aparece como el próximo objetivo

Con la clasificación asegurada, Mercado ya piensa en el siguiente partido. El arquero consideró que ahora será fundamental descansar, mantener la calma y comenzar a preparar el compromiso que viene.

“Relajarse, estar tranquilo y ya ponerse a pensar en el partido contra Francia”, sostuvo.

Pese al empate, el arquero se mostró conforme con la actitud que tuvo el equipo y remarcó que ese aspecto será fundamental para afrontar la etapa decisiva del Mundial.