Martita Fort sorprendió con un particular comentario sobre Lisandro “Licha” Martínez y generó repercusión en las redes sociales. La hija de Ricardo Fort habló sobre los futbolistas de la Selección Argentina y destacó especialmente al defensor del Manchester United. Poco después, Muriel López Benítez, esposa del jugador, realizó una publicación que muchos interpretaron como una respuesta.

Todo comenzó durante una entrevista en la que Martita fue consultada por diferentes integrantes de la Scaloneta. Al llegar el turno de Martínez, no ocultó que le parece atractivo y lo definió como un “chico muy fachero” y un “turro muy lindo”. Luego fue más allá y realizó un comentario de tono sexual sobre el futbolista.

La declaración rápidamente llamó la atención y, horas después, Muriel compartió una historia en sus redes sociales que fue vinculada con las palabras de Martita.

La esposa del defensor publicó una fotografía de Licha sentado en un restaurante y acompañó la imagen con una sugestiva frase: “Muy lindo el restaurante pero yo como mucho mejor en casa”.

Aunque Muriel no mencionó a Martita Fort ni confirmó que su publicación estuviera dirigida hacia ella, la cercanía temporal entre ambas situaciones provocó que el mensaje fuera interpretado en las redes como una indirecta.

Martínez y López Benítez mantienen una relación de larga data y actualmente viven en Inglaterra, donde el campeón del mundo desarrolla su carrera como futbolista del Manchester United.

Por su parte, Martita viene hablando abiertamente de su situación sentimental. Meses atrás contó públicamente cuáles son las características que busca en un hombre y reconoció que no descarta volver a ponerse de novia.