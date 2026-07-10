Maru Botana ¿y el fin de su matrimonio?: "Nunca me ayudó en nada"

Maru Botana participó en el podcast Más Minas que Mamás conducido por Vicky Gils y Juana Repetto donde brindó detalles sobre su vínculo con Bernardo Solá. Durante la charla sobre la crianza de sus ocho hijos la cocinera afirmó que "Tuve un marido que nunca me ayudó en nada. Se iba al campo y aparte no fue gamba a la noche, nada". Al ser consultada sobre si había aceptado esa situación en su momento ella respondió que "Reee. Lo naturalicé desde el momento cero".

La protagonista recordó los inicios de la relación y las advertencias de su esposo sobre su estilo de vida laboral. Botana relató que "Cuando formalizamos nuestra pareja él me dijo: 'Yo voy a viajar al campo toda mi vida. Me voy los martes y vuelvo los viernes'".

Ante esa advertencia inicial su pensamiento fue "Dije: 'Uy, qué garrón este pibe'". A pesar de los obstáculos la pareja sostiene su unión hace 29 años. Respecto a la estabilidad del matrimonio ella explicó que "No es fácil, porque las crisis las tenés siempre. Ayudó mucho el campo".

Sobre la intimidad actual con su marido la cocinera utilizó términos directos para describir su presente. Al preguntarle si mantenían la pasión ella respondió "Full, full. Fogonazo".

Además recordó anécdotas de su vida privada comentando que "Hubo momentos que cuando podía, donde podía. Lo he hecho en cualquier lado". Para cerrar su intervención entre risas la famosa agregó que "Me río sola de pensar todo lo que hice. Y sigo siendo, porque es incansable".