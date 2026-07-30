Más allá de la herencia, el negocio millonario que maneja Dalma Maradona

Más allá de la actuación y los sets de televisión, Dalma Maradona afianza una propuesta comercial en el segmento de la primera infancia. La primogénita de Diego Maradona y Claudia Villafañe impulsó una iniciativa artesanal centrada en el diseño de accesorios infantiles, un proyecto que equilibra estética, utilidad y una rápida aceptación en el mercado.

La iniciativa comenzó en 2023 tras formalizar un acuerdo con la firma de accesorios infantiles Gioco di Re. A través de esta alianza se lanzó una línea de portachupetes personalizados cuya elaboración está a cargo directo de la propia actriz.

En el proceso de ensamblado, selecciona manualmente cuentas de silicona de grado alimenticio que carecen de plomo, BPA, cadmio, ftalatos, PVC y látex. La propuesta contempla combinaciones cromáticas denominadas rosa bunny, arcoíris, tierra y beige.

Cada unidad posee la opción de personalizarse con el nombre del bebé e incorpora un clip metálico de fijación rápida a la ropa para prevenir caídas o pérdidas sin dañar las prendas. La receptividad inicial se reflejó en el ritmo de pedidos, registrando más de 100 unidades vendidas en pocas horas tras su presentación digital.

En la plataforma oficial de comercio electrónico, los portachupetes presentan un valor unitario cercano a los $30.900, con la posibilidad de financiamiento en cuotas sin interés. Los materiales empleados cuentan con certificaciones internacionales de seguridad para el uso infantil directo, facilitan la limpieza periódica y previenen la acumulación de olores, hongos o bacterias. Esta faceta empresarial permite a la actriz combinar sus compromisos artísticos con la crianza de sus hijas Roma y Azul.