Más chicos leen y comprenden mejor: los resultados del plan “Comprendo y Aprendo” en San Juan

San Juan atraviesa una transformación educativa a partir del programa “Compromiso por la Alfabetización”, una estrategia que comenzó en 2023 como respuesta a un diagnóstico sobre las dificultades de aprendizaje y que, tres años después, logró convertirse en una política provincial con cobertura total en el nivel primario.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Educación de San Juan junto al Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y la Fundación Banco San Juan, con el objetivo de fortalecer la lectura, la comprensión y las trayectorias educativas de los estudiantes.

El punto de partida fue diciembre de 2023, cuando los resultados de los Operativos Aprender mostraron que cerca del 50% de los alumnos sanjuaninos se encontraba en niveles básicos de desempeño. Frente a ese escenario, la provincia realizó una evaluación de fluidez lectora a más de 3.000 estudiantes para conocer la situación y diseñar una estrategia de intervención.

Cómo funciona el programa

La propuesta se organizó en dos líneas principales: “Comprendo y Aprendo” y “Transformar la Secundaria”.

“Comprendo y Aprendo” está enfocado en el nivel inicial y primario. Incluye materiales didácticos, propuestas pedagógicas basadas en evidencia, capacitación docente y acompañamiento territorial mediante Orientadoras Pedagógicas que trabajan junto a las escuelas.

El objetivo es mejorar habilidades centrales como la lectura fluida, la comprensión de textos y el desarrollo de herramientas de aprendizaje desde los primeros años de escolaridad.

Además, se incorporaron nuevas instancias de formación docente, entre ellas un postítulo para docentes de educación superior realizado junto a la Universidad de Málaga.

En el nivel secundario se implementa “Transformar la Secundaria”, una estrategia orientada a fortalecer Lengua y Matemática, sumar Robótica y Pensamiento Computacional y promover metodologías como el Aprendizaje Basado en Problemas.

De una implementación inicial a toda la provincia

El crecimiento del programa fue progresivo. En 2024 comenzó con una cobertura del 38% de las escuelas de nivel inicial y primario. En 2025 alcanzó al 76% de las instituciones e incorporó también modalidades como Educación Especial y Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

En 2026 llegó al 100% de las escuelas primarias incluidas, con presencia en 480 instituciones de toda la provincia.

En secundaria, el proceso comenzó con 50 escuelas en 2024 y tiene como objetivo alcanzar las 270 instituciones para 2027.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que San Juan incorporó una estrategia propia al sumar tercer grado al proceso de alfabetización.

“La alfabetización se trabaja en primer y segundo grado, pero nosotros sumamos tercer grado también con material inédito”, explicó. También señaló la incorporación de recursos específicos para estudiantes de Educación Especial y nuevas capacitaciones para docentes.

Los resultados del programa

Uno de los principales indicadores evaluados es la fluidez lectora, es decir, la capacidad de los estudiantes para leer de manera correcta, con mayor velocidad y comprendiendo lo que leen.

Según los datos presentados, en el primer año de implementación se registró una mejora de 3,6 puntos en fluidez lectora en las 153 escuelas primarias comparables. Esto significa que, al repetir las mediciones, el desempeño promedio de los estudiantes mostró un avance respecto del diagnóstico inicial. No implica que todos los alumnos hayan mejorado exactamente esa cantidad, sino que representa un crecimiento general del grupo evaluado.

En educación inicial también se registró una evolución: el nivel avanzado de alfabetización temprana aumentó 3 puntos porcentuales. Esto significa que creció la cantidad de niños que alcanzaron mejores desempeños en habilidades iniciales vinculadas con la lectura y la escritura. Por ejemplo, si antes un grupo tenía un 30% de estudiantes en ese nivel, luego de la intervención ese indicador podría ubicarse en un 33%.

En el nivel secundario, los resultados informados muestran una mejora del 17,9% en el desempeño de estudiantes de cuarto año. Además, el 98,5% de los docentes participantes valoró positivamente la formación recibida.

El programa mantiene un sistema de evaluación permanente: el 99% de los estudiantes participa de las mediciones, lo que permite seguir los avances y ajustar las estrategias según las necesidades de cada escuela.

El respaldo del Gobierno provincial

Durante la presentación del Sello “Compromiso por la Alfabetización”, el gobernador Marcelo Orrego destacó los avances alcanzados y vinculó los resultados con las políticas educativas implementadas.

“Teníamos un número muy magro sobre todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Hemos mejorado cuatro puntos y esos cuatro puntos significan que los chicos tienen un mejor aprendizaje, que comprenden mejor”, expresó.

Además, destacó el rol de los docentes: “Son aquellos que transforman, los que generan el aprendizaje. Escuchar cómo los chicos hoy leen y aprenden me da una satisfacción enorme porque sé que el futuro pasa por ahí, pasa por la educación”.

El vicegobernador Fabián Martín señaló que la educación es uno de los principales ejes de gestión y destacó políticas complementarias como el boleto educativo gratuito y el programa de digitalización “Domingo Faustino Sarmiento”, que contempla la entrega de computadoras a estudiantes.

A tres años de su inicio, el “Compromiso por la Alfabetización” pasó de ser una respuesta ante una problemática detectada en las aulas a una política educativa basada en evaluación, capacitación y acompañamiento permanente en las escuelas sanjuaninas.