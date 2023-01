Más complicaciones para Dani Alves por la denuncia de violación

En las últimas horas, salió a la luz nueva información sobre el presunto abuso sexual por parte de Dani Alves. Cabe recordar que, según se conoce, el hecho habría ocurrido en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre. A mediados de enero, el futbolista fue detenido en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts, tras ser denunciado por la aparente víctima. Luego, fue trasladado a la Ciutat de la Justicia donde la jueza fijó la prisión preventiva por riesgo de fuga.

Durante una entrevista para el medio brasileño UOL, la abogada de la afectada, Ester García López, dio detalles sobre cómo se encuentra la víctima: "Está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia. También tiene un tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir. El Hospital Clinic le ha mandado un tratamiento completo encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa".

"Alves la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular. Por suerte salió de la discoteca en ambulancia y fue directo a la Unidad Central de Agresiones Sexuales. Entonces, a diferencia de la mayoría de las víctimas de violencia sexual, quienes, por el trauma, lavan su ropa interior, ella no tuvo tiempo de pensar en eso. Rápidamente fue atendida, quedando ahí las evidencias", aseguró la defensora.

Situación compleja para Dani Alves

Además, la licenciada agregó sobre Dani Alves y lo ocurrido: "Ofreció una declaración concisa, sin ninguna contradicción. Recordaba todo de principio a fin. Una víctima de agresión sexual da varios testimonios, explica los hechos cuando llega al hospital, vuelve a explicar en la comisaría, luego en el juzgado, solo hay tres testimonios que deben perdurar en el tiempo. No puede haber contradicciones. Cuando una mujer tiene estrés postraumático, es normal que tenga algunos lapsos de memoria, y que con el paso de los días recuerde hechos que no relató, pero que sucedieron".

Luego, amplió: "Recuerdo su mirada. Me miró y me dijo: ‘Ester, tengo la suerte de tener buenas condiciones de vida, y no quiero una indemnización, quiero la cárcel’. Ella fue muy firme al respecto, y eso me impactó. Le dije: ‘Lo sé, pero tiene derecho a una indemnización, porque hubo daños físicos y habrá consecuencias, daños morales’. Y ella insistió, dijo: ‘Yo no quiero dinero’. Tenemos que respetar su decisión. Hubiera preferido que ella lo hubiera aceptado, porque es su derecho. Pero si ella no lo quiere, lo respetaré. No le pediré que haga lo contrario".