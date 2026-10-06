La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina estará acompañada por un amplio operativo de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Más de 1.000 efectivos serán desplegados este martes en las inmediaciones del estadio Monumental y Ciudad Universitaria, donde también se realizará el Fan Fest “Gracias, Leo”.

El dispositivo estará integrado por personal de la Policía de la Ciudad, agentes de prevención, seguridad privada y agentes de tránsito, con supervisión del Comité de Seguridad en el Fútbol y del Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.

La organización dispondrá tres anillos de seguridad alrededor del estadio de River Plate para ordenar el ingreso de los espectadores. En los accesos se realizarán controles de entradas, operativos de Tribuna Segura y verificaciones vinculadas al Registro Público de Alimentantes Morosos.

Los cortes de tránsito comenzarán a las 12, mientras que las puertas del Monumental se abrirán a las 16. El partido entre la Selección Argentina y Benín está previsto para las 20.

En paralelo, el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria será escenario del Fan Fest de la AFA “Gracias, Leo”, que se desarrollará de 12 a 24. La propuesta incluirá gastronomía, música en vivo, juegos, influencers, artistas, streamers e invitados especiales.

El cierre de la jornada en el Fan Fest llegará con la transmisión del partido en pantalla gigante, como parte de una jornada que estará marcada por la despedida de Messi de la Selección Argentina.

Los cortes previstos

En avenida Figueroa Alcorta habrá un corte parcial entre la proyección de avenida Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler, y un corte total entre avenida Udaondo y Monroe.

También se interrumpirá totalmente la circulación sobre avenida Udaondo entre avenida Del Libertador y la colectora Cantilo.

Las calles Campos Salles y Ricchieri permanecerán cortadas entre avenida Del Libertador y avenida Udaondo, mientras que el Puente Labruna tendrá cierre total en los ingresos desde avenida Cantilo y en toda su extensión entre Figueroa Alcorta e Intendente Cantilo.

El operativo buscará ordenar una jornada de alta convocatoria en Núñez y Ciudad Universitaria, con miles de hinchas movilizados por el último partido de Messi con la camiseta de la Selección Argentina.