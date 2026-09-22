Más de 1.000 sanjuaninos ya se anotaron para ver al papa León XIV

La visita del papa León XIV a Córdoba genera una creciente expectativa entre los fieles sanjuaninos. Más de 1000 personas de la provincia ya confirmaron su participación en los viajes organizados para acompañar la llegada del Sumo Pontífice, mientras continúa abierta la inscripción en distintas comunidades religiosas.

De acuerdo con fuentes del Arzobispado de San Juan, ya son más de 20 los colectivos que se encuentran completos y que partirán desde diferentes puntos de la provincia rumbo a Córdoba. Se trata principalmente de grupos organizados por parroquias, comunidades religiosas e instituciones vinculadas a la Iglesia.

Entre los grupos que ya comenzaron a coordinar sus traslados se encuentran fieles de la Catedral de San Juan, la comunidad Madre de Dios del barrio Aramburu, integrantes de Acción Católica y de la Universidad Católica de Cuyo. A estos se suman sanjuaninos que tienen previsto viajar por sus propios medios, en vehículos particulares o junto a familiares y amigos.

Por este motivo, desde el Arzobispado estiman que la cantidad de comprovincianos que finalmente se encuentren en Córdoba podría ser superior a los 1000 que ya confirmaron su participación. Las inscripciones continúan y, según indicaron, por el momento no se estableció un límite de cupos.

Cuándo será la visita

La presencia de León XIV en Córdoba está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante esos días, el Papa participará de distintas actividades, algunas de carácter público y otras de índole privada, como parte de su visita a la Argentina.

La posibilidad de acompañar al Pontífice genera un particular interés entre las comunidades católicas de San Juan, que trabajan en la organización de los viajes y en la coordinación de los grupos que partirán hacia Córdoba.

Un acontecimiento esperado desde 1987

La visita de León XIV tendrá además un carácter histórico para la Argentina, ya que será el regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas. La última visita pontificia ocurrió en abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió distintos puntos del territorio argentino y participó de numerosas actividades.

Casi 40 años después, los fieles sanjuaninos se preparan para volver a ser parte de una convocatoria papal en el país. Con noviembre cada vez más cerca, la cantidad de personas que buscan trasladarse a Córdoba continúa en aumento.