UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE transita su etapa decisiva. Luego de más de dos meses de competencia, el programa que premia el conocimiento de estudiantes de quinto año de escuelas secundarias de San Juan, comienza a definir quiénes llegarán a las instancias finales para quedarse con el gran premio: el viaje de egresados a Bariloche. Con más de 100 cursos participantes y representación de 16 departamentos de la provincia, el ciclo se consolidó como una de las propuestas estudiantiles más convocantes del año.

Conducido por Mari Leiva Alaniz y Lito García, el programa inició el pasado 20 de abril con una propuesta que combina preguntas y respuestas, entretenimiento y participación en redes sociales. El objetivo es claro: demostrar que el conocimiento también puede ser protagonista de la televisión y convertirse en la llave para cumplir el sueño del viaje de egresados.

Durante toda la competencia, estudiantes de quinto año enfrentaron desafíos de distintas materias para sumar puntos en cada emisión. El premio mayor será el viaje a Bariloche junto a Travel Rock, mientras que el segundo puesto obtendrá camperas o buzos confeccionados por la empresa Follow Me.

La convocatoria superó las expectativas. Más de un centenar de cursos dijeron presente y llegaron desde 16 departamentos sanjuaninos. Capital encabezó la participación, seguido por Caucete y Rivadavia..

Pero UPD fue mucho más que un juego de preguntas. Cada programa permitió conocer historias personales, anécdotas de la vida escolar, momentos de humor y también relatos profundamente emotivos que reflejaron el valor de compartir el último año de secundaria.

Uno de los episodios más recordados fue el protagonizado por los estudiantes de la Escuela Nicanor Larraín, de Rawson. Su división está integrada por apenas cuatro alumnos, quienes asistieron acompañados por su profesora de Historia, Viviana Balmaceda. La docente los acompaña desde primer año y su presencia evidenció el fuerte vínculo construido a lo largo de toda la trayectoria escolar.

Escuela Nicanor Larraín, de Rawson y Escuela de Comercio Alfonsina Storni, de Caucete. FOTO HUARPE.

Otro momento que generó repercusión fue el protagonizado por Thiago Cuello, estudiante de quinto segunda de la Escuela de Comercio Alfonsina Storni, de Caucete. Durante el programa recordó, entre risas, la única vez que fue retado durante el año por conversar en clase. La situación terminó aclarándose con la docente y se convirtió en una divertida anécdota compartida por todo el curso.

El escenario también fue espacio para descubrir talentos. Aldana Ríos, alumna del colegio Santa Teresita, sorprendió con su primera presentación como solista y se ganó el reconocimiento del estudio, demostrando que el programa también permite mostrar habilidades que van más allá de lo académico.

La competencia dejó lugar para la emoción, la estrategia y también para las sorpresas. Un ejemplo fue el enfrentamiento entre la Escuela Néstor Kirchner, de Albardón, y el Secundario Dante Alighieri, de Capital. Una respuesta incorrecta en Historia terminó inclinando la balanza y permitió que el equipo azul avanzara a la siguiente instancia.

Entre los testimonios más conmovedores estuvo el de Emiliano Guajardo, estudiante del Colegio Jesús de la Buena Esperanza, de Calingasta. El joven compartió un texto de su autoría y explicó que la escritura fue fundamental para superar situaciones de bullying. "Era una manera más fácil de expresarme", contó frente a las cámaras, dejando uno de los mensajes más significativos de toda la temporada.

Emiliano Guajardo, estudiante del Colegio Jesús de la Buena Esperanza, de Calingasta. FOTO HUARPE.

Con la recta final ya en marcha, UPD Unidos por el Desafío se prepara para definir a los cursos que continuarán avanzando en busca del gran premio. Después de semanas de estudio, compañerismo, nervios y festejos, el certamen se acerca a su desenlace con un objetivo que permanece intacto desde el primer día: demostrar que el conocimiento también puede cambiar una historia y convertir el esfuerzo compartido en un viaje inolvidable para toda una promoción.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.