Más de 100 escuelas de San Juan recibirán material para aprender nutrición jugando

La Fundación Modo de Vida puso en marcha “Un Mundial Saludable”, una nueva propuesta educativa que busca acercar conceptos de nutrición a niños y niñas de escuelas sanjuaninas a través de una herramienta lúdica inspirada en el fútbol y el espíritu mundialista.

La iniciativa forma parte de la campaña “Alimentando Voluntades” y es impulsada por el programa Nutrición en Vivo. El objetivo es transmitir la importancia de la alimentación como parte fundamental de la preparación de cualquier deportista, concepto que la organización define como “el entrenamiento invisible”.

El material didáctico está compuesto por un álbum interactivo y stickers digitales listos para imprimir. Fue enviado en formato PDF a las más de 100 escuelas de Nivel Inicial y Primario que ya participan del programa durante el ciclo 2026.

Debido al valor pedagógico de la propuesta, la Fundación decidió ampliar su alcance y poner el recurso a disposición de todas las instituciones educativas de la provincia a través de las áreas correspondientes del Ministerio de Educación.

“Como entendemos que es un material muy innovador, lo hemos puesto también a disposición de todas las escuelas de la provincia. Se ha entregado a las distintas áreas del Ministerio de Educación para que, por vía de la supervisión escolar, pueda llegar al resto de las instituciones sanjuaninas”, explicó Olga Álvarez Manzano, licenciada en nutrición y responsable de la Fundación Modo de Vida y Nutrición en Vivo.

Una propuesta para trabajar en el aula

El álbum fue diseñado para ser utilizado como una herramienta flexible dentro de las escuelas, con actividades que permiten abordar distintos aspectos vinculados a la alimentación y el bienestar.

Entre las propuestas para los docentes se encuentra el análisis de una cancha de fútbol como espacio para identificar situaciones relacionadas con la nutrición, el trabajo por estaciones con imágenes sobre desayuno, hidratación, descanso y consumo de alimentos, además de preguntas disparadoras para reflexionar sobre la energía, el desarrollo muscular, el fortalecimiento de los huesos y la incorporación de productos regionales como frutas y verduras.

También se propone que los estudiantes realicen producciones creativas como afiches, dramatizaciones, juegos grupales y debates vinculados a los contenidos aprendidos.

Desde la organización solicitaron a los docentes registrar las experiencias realizadas en las aulas mediante fotos y videos para luego compartir el trabajo desarrollado por las instituciones a través de los canales oficiales del programa.

El objetivo: llevar hábitos saludables a las familias

La Fundación Modo de Vida destacó que la iniciativa busca generar un efecto multiplicador más allá del ámbito escolar. La intención es que los alumnos puedan compartir los conocimientos adquiridos con sus familias y comunidades, promoviendo hábitos saludables desde una mirada cercana y participativa.

Las escuelas y familias interesadas en conocer más sobre “Un Mundial Saludable” pueden comunicarse con la Fundación Modo de Vida al teléfono 264-504-3258 o al correo electrónico . También pueden acceder a información a través de las redes sociales de Nutrición En Vivo en Facebook, Instagram y YouTube.