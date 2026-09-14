Más de 12.000 anotados y comienza la carrera por un lugar en Tribunales

Este lunes 14 de septiembre comenzará la prueba de dactilografía del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan 2026, una instancia que pondrá en marcha el proceso de selección para miles de postulantes. En esta primera etapa rendirán los 11.518 aspirantes de la Primera Circunscripción Judicial.

La convocatoria general alcanzó un récord de 12.293 inscriptos, de los cuales 775 corresponden a la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende los departamentos de Jáchal e Iglesia. Para este último grupo, al igual que para las personas con discapacidad, las fechas de evaluación serán comunicadas posteriormente.

La prueba se desarrollará en la Sede Académica Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, Entre Ríos 33 Sur, Capital. Los postulantes deberán presentarse obligatoriamente con su DNI y llegar 15 minutos antes del horario asignado.

El cronograma con los días y horarios establecidos para cada aspirante se encuentra publicado por el Poder Judicial. Consultar el cronograma oficial de dactilografía. Los de este lunes 14, comienzan a las 8.15 horas.

La primera de cinco etapas

La prueba de dactilografía será el primer filtro de un concurso compuesto por cinco etapas eliminatorias. Los participantes deberán escribir 100 palabras en cuatro minutos y reproducir de manera textual el contenido que les sea entregado durante la evaluación.

Quienes superen esta instancia deberán avanzar luego por el examen de ortografía, los módulos académicos obligatorios, una evaluación final sobre contenidos y, finalmente, una entrevista personal.

El volumen de inscriptos representa uno de los principales datos de esta edición. En total, se anotaron 2.337 personas más que en el concurso realizado en 2022, cuando habían participado 9.956 aspirantes.

La cantidad de postulantes también marca una diferencia importante entre las dos circunscripciones: mientras 11.518 personas buscarán avanzar en el proceso correspondiente a la Primera Circunscripción, otras 775 lo harán para la Segunda, vinculada a Jáchal e Iglesia.

De todos modos, aprobar todas las instancias no implica un ingreso inmediato a Tribunales. Los postulantes que superen los filtros quedarán disponibles para futuras convocatorias, de acuerdo con las necesidades de incorporación de personal del Poder Judicial.

El antecedente de 2022 permite dimensionar esa diferencia: 541 personas lograron superar todas las etapas del concurso y finalmente 238 ingresaron al Poder Judicial.