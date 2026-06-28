El programa Construyendo Valores llevó adelante una nueva jornada de capacitaciones en instituciones deportivas de la provincia de San Juan, con la participación de más de 120 personas entre deportistas, entrenadores, familias y dirigentes.

La primera actividad se realizó en el Club Árbol Verde, donde la master coach Eliana Lepez trabajó con los planteles de Primera y Cuarta División de fútbol sobre autodiálogo y liderazgo personal. Durante la capacitación se abordaron herramientas para identificar pensamientos negativos y transformarlos en recursos que favorezcan el rendimiento deportivo, además de estrategias vinculadas al control emocional, la motivación y la toma de decisiones dentro del campo de juego.

La segunda instancia tuvo lugar en el Club Colón Junior, con una capacitación a cargo de la nutricionista Valeria Andreoni. La actividad reunió a aproximadamente 70 participantes, entre jugadores de divisiones inferiores, padres y entrenadores. El eje estuvo puesto en la alimentación antes, durante y después de la práctica deportiva, junto con pautas de hidratación, prevención de la deshidratación y reposición de líquidos.

La jornada concluyó en el Fantasías Patín Club, donde se desarrolló una capacitación en RCP y primeros auxilios dictada por los guardavidas Joel Trigo y Valeria Valdez, integrantes de la Secretaría de Deporte. Durante la formación se trabajó en maniobras de reanimación cardiopulmonar, uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) e identificación de situaciones de emergencia.

Desde la Secretaría de Deporte señalaron que el programa Construyendo Valores continúa con el objetivo de fortalecer el trabajo en clubes de la provincia, incorporando contenidos vinculados a la salud, el bienestar físico y emocional, la prevención y el desarrollo de habilidades personales en el ámbito deportivo.